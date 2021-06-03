Житель Алтайского края отвлекся от дороги на спор с друзьями и устроил смертельное ДТП

Жителя Кулунды осудили на пять лет лишения свободы за смертельное ДТП. Мужчина в выпившем состоянии ехал вместе с товарищами, отвлекся от дороги и допустил опрокидывание автомобиля в кювет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, 14 августа 2019 года житель Кулунды решил после потребления спиртного съездить с друзьями на рыбалку. В машину сели два его знакомых – один на переднее пассажирское сиденье, другой на заднее.

"По пути следования пассажиры стали спорить между собой о том, куда лучше поехать. Водитель тоже стал участвовать в данном разговоре, в связи с чем отвлекся, а когда внимание обратил на дорогу, то увидел ее разветвление. Вследствие виновных действий водителя автомобиль слетел в кювет и перевернулся на крышу. В результате погиб один из пассажиров", – сообщает ведомство.

На суде мужчина признал свою вину. В результате суд назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года. ​​​​​​​