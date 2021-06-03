Барнаулец заставил перевозчика отвечать за рекламные билеты

Подписчик сообщества Barnaul22 рассказал свою историю о том, как ему удалось наказать перевозчика за выдачу рекламных билетов. Горожанину они очень не нравятся.

По словам мужчины, он высказал это кондуктору сразу, как только получил проездной документ. После замечания ему выдали обычный билет.

"И вот сегодня, 3 июня, приходит ответ, что перевозчик на маршруте № 20 наказан. Получается, что можно заставить перевозчиков соблюдать закон и выдавать билеты с использованием валидатора. Нужно освещать проблемы в соцсетях и писать жалобу на перевозчика в комитет по дорожному хозяйству", – рассказал барнаулец.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ещё на восьми городских маршрутах перевозчики намерены поднять плату за проезд.