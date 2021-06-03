Песков пообещал, что в 2021 году прямая линия с Путиным состоится

Президент России Владимир Путин в 2021 году проведёт традиционную прямую линию с россиянами, сообщает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Будет, [подготовка] идёт", – сказал он журналистам во время ПМЭФ. Уточняя сроки проведения конференции Песков сказал, что она состоится "в этом году".

Напомним, что в 2020 году от прямой линии с президентом решили отказаться. Часть её элементов использовали во время большой пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не считают, что конкурс компании Domestos на худший школьный туалет может носить провокационный характер.