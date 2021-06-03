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Путин положительно оценил обновление перечня кандидатов в Госдуму от ЕР

, ИА "Амител"
Президент провёл встречу с общественниками – победителями предварительного голосования

Предварительное голосование – востребованный механизм обратной связи с людьми, реально работающий на практике. "Единая Россия" пока единственная из всех партий проводит столь широкую и открытую процедуру, в том числе подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством партии и общественниками, победившими на предварительном голосовании, сообщает сайт партии ER.ru.

"[Партия] не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Готова советоваться, поддерживать их инициативы, воспринимать критику. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в её ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей – толковых, целеустремлённых и неравнодушных", – отметил Владимир Путин.

Многие из тех, кто проявил себя во время пандемии, решили участвовать в предварительном голосовании "Единой России" после призыва главы государства, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Многие из них одержали уверенную победу. Это значит, что партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе участников кадрового проекта "Лидеры России", партийного "Федерального ПолитСтартапа", наших товарищей из Общероссийского народного фронта", – отметил Дмитрий Медведев.

Для волонтёров механизм отбора, который предложила партия, является одним из наиболее удобных способов реализовать себя в политической жизни, считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активист движения "Мы вместе" Жанна Рябцева. Она уже участвовала в предварительном голосовании в 2016 году, но тогда проиграла. После призыва президента решила вновь попробовать свои силы в политике.

"Нужно участвовать, нужно рассказывать, говорить о том, что и как мы делаем. Треть участников предварительного голосования по стране – это волонтёры. То, что сегодня им представилась возможность поучаствовать в такой процедуре, это важно. Работу волонтёрских организаций по стране все знают. Это действительно звучит гордо", – сказала Жанна Рябцева, победитель предварительного голосования в Свердловской области.

Многие общественники, которые примеряли на себя новую роль политиков, изнутри взглянули на проблемы жителей. Председатель Российского союза сельской молодёжи, победитель предварительного голосования партии в Мордовии Юлия Оглоблина в ходе встречи сообщила, что люди опасаются затягивания реализации закона о бесплатном доведении газа до участков, об этом она узнала во время поездок по республике.

"Принятый закон – это очень радостное событие для всех территорий. У нас в республике уровень газификации достаточно высокий, но в план уже заявились 2,5 тысячи мордовских семей. 500 из них живут в посёлке Николаевка, расположенном в черте Саранска. Это говорит о том, что тема газификации актуальна как для села, так и для города. Люди рады, ждут, но они переживают, что это произойдёт не быстро", – сказала Юлия Оглоблина.

Владимир Путин, отвечая ей, подчеркнул: прежде чем пообещать что-то людям, нужно смотреть на возможности исполнить обещания. 

"Если всё просчитано, и вы приходите к выводу, что это исполнимые планы, то нужно сделать всё для того, чтобы мобилизовать ресурсы для безусловного решения той задачи, которая перед нами стоит. Надеюсь, что в будущем вы будете придерживаться этих правил в качестве депутата Госдумы", – сказал президент.

Волонтёры воспринимают политику в том числе и как возможность напрямую влиять на жизнь в стране – не только помогать людям в имеющихся условиях, но и менять их. Председатель "Совета Матерей", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, которая одержала победу на предварительном голосовании в одном из округов Москвы, считает, что пора ввести общие правила для определения многодетных по всей стране. Несправедливо, когда семья, переезжая из Москвы за МКАД, теряет свой статус, пояснила она. Кроме того, требуется расширение программы материнского капитала – например, чтобы можно было использовать его на ремонт жилья.

Решения, по её словам, требует и вопрос, связанный с повышенным тарифом на такси с детским креслом. Глава государства предложения общественницы поддержал.

"Надо проработать вопрос с тарифами – и не только на такси, но и на другие виды транспорта. А ремонт… Можно подумать. Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую. Здесь нужно быть внимательными и аккуратными. Хотя какие-то идеи по поводу эффективности использования этих средств будут востребованы", – сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что предложения людей, полученные в ходе предварительного голосования, – основа для дальнейшей работы победителей предварительного голосования и "Единой России" в целом.

"Люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Звучали предложения, наказы. За их реализацию вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей дальнейшей работы. В том числе – для подготовки программы партии", – сказал президент.

Проект предвыборной программы утвердят на съезде партии 19 июня, в котором Дмитрий Медведев пригласил Владимира Путина принять в участие. После съезда программу вынесут на широкое общественное обсуждение в регионах.

В заключение встречи президент напутствовал победителей предварительного голосования. 

"Сделайте всё, чтобы оправдать высокое доверие. Но с вашим настроем, который мы сейчас все видим, я уверен – так оно и будет", – сказал Владимир Путин. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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