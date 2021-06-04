Иностранец случайно пересёк госграницу и попался алтайским пограничникам

Фото: пресс-служба пограничного УФСБ России по Алтайскому краю
Сотрудники пограничного УФСБ России по Алтайскому краю задержали пьяного жителя Казахстана, который в обход пропускного пункта пересёк госграницу и двигался вглубь России. Об этом в ведомстве сообщили amic.ru.
Далеко уйти не удалось. У задержанного не оказалось при себе никаких документов. На вопросы он ответил, что решил прогуляться, но потерял ориентировку в пространстве.
"В связи с отсутствием в действиях задержанного состава преступления нарушитель, в соответствии с российским законодательством, привлечён к административной ответственности, после чего передан сотрудникам пограничной службы Республики Казахстан", – отметили в пограничном УФСБ России по Алтайскому краю.
Напомним, весной участница британской организации евангельских христиан-баптистов прибыла в Республику Алтай и намеревалась провести там международную конференцию, но правоохранители уличили иностранку в нарушении пограничного режима в пограничной зоне. Гостью региона оштрафовали и выдворили за пределы территории.
Комментарии
И при этом в стране находятся миллионы нелегалов.
4.06.2021 09:15
- гость -
Заехали то они легально.