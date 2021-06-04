Канада выбила Россию из плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Сборная России по хоккею 3 июня вылетела из плей-офф чемпионата мира, проиграв в четвертьфинальном матче канадцам.

В первом периоде матча отличиться голами не удалось ни одной из команд. Во втором периоде после точного броска Тимкина россияне повели в счёте, но в третьей двадцатиминутке Хенрик восстановил статус-кво.

Победитель определился только в овертайме. Удачливее оказалась сборная Канады. Бобровский не справился с броском Манджапане, который замкнул передачу Стетчера на дальней штанге.

Теперь россияне отправятся домой, а канадцем осталось победить ещё в одной игре, чтобы выйти в финал.