Барнаульское "Динамо" разгромило самарские "Крылья Советов – 2"

Футболисты барнаульского "Динамо" одержали домашнюю победу. В четверг, 3 июня, в очередном туре первенства ПФЛ (4-я группа) команда Александра Суровцева на своём стадионе выиграла у самарских "Крыльев Советов – 2" со счётом 2:0.

На 16-й минуте игры первый гол ударом в дальний угол из-за пределов штрафной площади забил Евгений Щербаков. А на 70-й минуте тот же Щербаков с пенальти установил окончательный счёт.

За два тура до финиша первенства "Динамо" набрало 41 очко и по-прежнему занимает седьмое место. Вероятнее всего, команда так и финишируют на седьмой строке. Выше барнаульцы подняться уже не смогут.

Сейчас отставание от идущей шестой пермской "Звезды" составляет 8 очков. А для того, чтобы не упустить седьмую строку, барнаульцам в оставшихся двух матчах достаточно набрать три очка.

Напомним, заключительные игры первенства ПФЛ алтайская команда проведёт на домашнем стадионе. 12 июня барнаульцы встретятся с "Оренбургом-2", а 15-го июня соперником "Динамо" станет новотроицкая "Носта".