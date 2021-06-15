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Все HR-задачи на одной платформе: как эффективно работать рекрутером в большой компании

, ИА "Амител"
В фармацевтической компании "Кьези" рассказали о своём опыте работы в облачной CRM-системе Talantix

Быть частью компании с филиалами в 30 странах – это не только статус, но и ответственность. Рекрутерам фармацевтической компании "Кьези Россия" приходится работать сразу с несколькими часовыми поясами. Много времени тратится на созвоны, переписку и ожидание, когда в другой части страны начнут работу. 

Чтобы разгрузить сотрудников и повысить эффективность их работы, компания внедрила облачную CRM для рекрутмента Talantix. Разберёмся, какую выгоду это принесло. 

Компания

Фармацевтическая компания "Кьези" – это шесть тысяч сотрудников в мире и 170 в России. Подбором в российском представительстве занимаются всего два человека: директор по персоналу Елена Косаченко и ведущий специалист Анна Чеботарь. 

Проблема: разные часовые пояса и дистанционная работа

В "Кьези Россия" большая, распределённая по 37 субъектам РФ команда. Это работа в нескольких часовых поясах, рекрутер не всегда может быстро переговорить с линейным руководителем. Как результат – большие затраты времени.

Решение: общее рабочее пространство с доступом 24/7

Подходящее решение в компании искали почти два года. Что было важно:

  • доступ для всех участников подбора с любого устройства в режиме 24/7;
  • возможность добавлять информацию и оставлять комментарии;
  • соблюдение закона № 152-ФЗ "О персональных данных".

После проверок и тестов остановились на Talantix – облачной CRM для рекрутмента. У IT-команды были вопросы относительно безопасности системы. Все сомнения развеяли на общей встрече с менеджером Talantix. А линейным руководителям хватило одного обучающего вебинара, чтобы разобраться, как настроить систему под себя.

Выгоды автоматизации

Есть мнение, что автоматизация рекрутмента – это дорого, а бонусы не стоят затрат. Опыт "Кьези" говорит об обратном:

  • бизнес экономит на серверах и IT-ресурсах;
  • рекрутер и заказчики экономят время – меньше рутины, меньше обсуждений, данные не теряются;
  • наём стоит дешевле – в CRM копится база кандидатов, подбор не нужно начинать с нуля.

"Сделайте календарь и хотя бы неделю фиксируйте рутину – сколько времени идёт на пересылку писем, разбор резюме. Переведите время в деньги через почасовую ставку и покажите цифры руководителю. Например, благодаря автоматизации "Кьези" удалось высвободить около 30% времени рекрутера", – рассказала директор по персоналу "Кьези" Елена Косаченко.

Подробнее о возможностях автоматизации HR-отдела можно узнать на hh.ru – крупнейшей платформе онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 320 тысяч компаний. 

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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