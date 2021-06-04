Три алтайские школы вошли в число 200 лучших в России

Три алтайские школы включили в топ-200 лучших в России по подготовке абитуриентов для технических вузов. К соответствующим выводам пришли эксперты рейтингового агентства RAEX.

Исследование проводилось на основании эксклюзивных данных, которые вузы предоставили рейтинговому агентству.

На 113-й позиции оказался барнаульский лицей № 124, который получил 25,724 балла (для сравнения, первое место занимает московская школа, получивший 335 баллов). Ещё одним представителем Барнаула стала гимназия № 42. Она расположилась на 124-й строчке, набрав 24,43 балла. Бийский лицей-интернат занял 155-е место, получив 21,137 балла.

В список топ-100 школ по конкурентоспособности выпускников алтайские образовательные учреждения не попали.