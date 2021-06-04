Три алтайские школы вошли в число 200 лучших в России

Три алтайские школы включили в топ-200 лучших в России по подготовке абитуриентов для технических вузов. К соответствующим выводам пришли эксперты рейтингового агентства RAEX.
Исследование проводилось на основании эксклюзивных данных, которые вузы предоставили рейтинговому агентству.
На 113-й позиции оказался барнаульский лицей № 124, который получил 25,724 балла (для сравнения, первое место занимает московская школа, получивший 335 баллов). Ещё одним представителем Барнаула стала гимназия № 42. Она расположилась на 124-й строчке, набрав 24,43 балла. Бийский лицей-интернат занял 155-е место, получив 21,137 балла.
В список топ-100 школ по конкурентоспособности выпускников алтайские образовательные учреждения не попали.
Комментарии
А что школа №53 с её "шикардосным" директором?
335 / 24,43 = 13,7
Получается, по результатам этого исследования, 42-я почти в 14 раз хуже по подготовке абитуриентов для технических вузов, чем та московская школа, которая заняла I место?..
Барнаульский лицей № 124, который получил 25,724 балла для сравнения, первое место занимает московская школа, получивший 335 баллов.
Я знаю одного прекрасного,талантливого и очень увлеченного Учителя,который уехал в Санкт-Петербург, потому что зарплаты учителей в крае не выдерживают никакой конкуренции с другими регионами.
ЭТО ОДНО ИЗ ОБЪЯСНЕНИЙ.
да в заднице барнаульские школы, даже 42 школа опустилась ниже плинтуса за время "правления" рыжухи, и зарплаты тут не причём, жадность, мздоимство и отсутствие кадров
42-я почти в 14 раз хуже по подготовке абитуриентов для технических вузов, чем та московская школа, которая заняла I место?..
Нет, не так. Берется количество поступивших. Допустим, в 124 школе 120 выпускников (не знаю, сколько там 11 классов), а в СУНЦ НГУ, которая на 3 месте рейтинга - 234. Естественно, оттуда и при равных условиях больше бы поступило. Это количественный рейтинг. Есть еще качественный, но RAEX его еще не выложил, там картина будет более точной.
4.06.2021 13:46
- гость -
не ищите оправдания, там учитывается рейтинг вузов в которые поступают, например полутех это НОЛЬ полный, отсюда и разница баллов, не в количестве выпускников там дело совсем, а в качестве
4.06.2021 13:52
!
Да что мне его искать. У меня ребенок как-раз СУНЦ НГУ в прошлом году закончил, нам рассказывали, как рейтинг формируется. И количественный с качественным не совпадает обычно.
4.06.2021 13:55
- гость -
вы попросите своего ребёнка объяснить вам что количественный рейтинг НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА вообще
Так это и есть количественный. Про то и пишу, что особой смысловой нагрузки он не несет...