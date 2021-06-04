Губерниев вернул гонорар за несостоявшуюся работу на Кубке мира по гребле на Алтае

Спортивный комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев вернул обратно деньги организаторам Кубка мира по гребле, который прошёл с 20 по 23 мая в Барнауле. Планировалось, что звезда главного спортивного телеканала страны будет комментировать заплывы для зрителей на трибунах и на "Матче". Однако после проигранного каналом аукциона на телеправа Кубка мира, а также последующего "психа" Тины Канделаки Дмитрий Губерниев был вынужден отказаться от поездки в Барнаул, рассказал председатель федерации гребли Алтайского края Юрий Шамков.

По его словам, были заключены договоры с тремя комментаторами "Матча". Помимо Губерниева, это Илья Трифанов, а также наш земляк Михаил Меламед. Как выяснилось, руководство телеканала и лично Тина Канделаки запретили своим сотрудникам даже появляться в Барнауле – комментаторы вернули гонорары. Илья Трифанов уже прилетел в Алтайский край, но после указания сверху через несколько часов вернулся обратно в Москву.

"Дмитрий Губерниев позвонил мне и извинился. Сказал, что он ничего не может сделать в этой ситуации. На следующий день он вернул деньги. Всё хорошо", – пояснил Шамков.

Вместо Губерниева для зрителей заплывы на Кубке мира комментировал известный каноист Андрей Крайтор, выступающий за Алтайский край. Ему помогал двукратный олимпийский чемпион, тренер сборной Украины Юрий Чебан. Если в первый день Крайтор волновался, то уже потом уверенно чувствовал себя в роли комментатора и заводил толпу, организовывал "волны" на трибунах с болельщиками.

"Он стал звездой этого Кубка. Смешно. Андрей Крайтор шутил, что Кубок мира в России комментируют два хохла. Он прекрасно отработал", – пояснил Юрий Шамков.

Напомним, продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки написала открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Она просила разобраться с вещателем главного спортивного события в истории региона – Кубка мира по гребле. Дело в том, что "Матч ТВ" проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион Телеком" из Тюменской области. Его руководитель утверждает, что компания сделает качественную картинку, но "Матч ТВ" отказался даже присылать журналистов освещать турнир в Барнауле. На Алтай не смог прилететь и Дмитрий Губерниев.

При этом картинку с соревнований показали в 72 странах мира. Федеральный спортивный телеканал отказался брать сигнал и лишил миллиона россиян возможности посмотреть турнир мирового уровня. Отметим, что ФАС уже проверил законность проведения аукциона на показ Кубка мира и не нашёл никаких нарушений.

Министр спорта РФ Олег Матыцин не стал комментировать ситуацию с показом гребли на "Матче". Однако заявил журналистам, что подобного уровня соревнования должны транслировать на федеральном канале.