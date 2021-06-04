МегаФон и Автодор обеспечат водителей на скоростных дорогах России быстрым интернетом

МегаФон и ГК "Автодор" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут вместе работать в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.

Автодор поставит антенно-мачтовые сооружения, организует подъезды к ним, подключит электроэнергию, а МегаФон разместит на них базовые станции. Компании будут сотрудничать при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М-12 Москва – Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.

"В конце 2020 года совместно с компанией "Автодор" мы завершили проект по созданию телеком-инфраструктуры на скоростной автодороге М-11 "Нева", проходящей между Москвой и Санкт-Петербургом. МегаФон построил вдоль трассы М-11 97 базовых станций, которые обеспечили 2G и 4G покрытие на всём протяжении пути. Отличное качество связи и уверенный доступ в интернет важны как для автомобилистов, так и для их пассажиров", – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Гендирекор МегаФона уверен, что развитие сотрудничества между МегаФоном и Автодором сделает передвижение по дорогам России более комфортным и безопасным.

"Мы первыми в дорожной отрасли на системной основе начали сотрудничать с федеральными операторами сотовой связи. Хорошим примером стал проект М-11 "Нева". Надеюсь, что в ближайшее время и на остальных трассах госкомпании мы сможем совместными усилиями сделать высокоскоростную сотовую связь доступной пользователям на каждом километре", – заявил заместитель председателя правления по развитию собственных видов деятельности ГК "Автодор" Георгий Чичерин.

Напомним, ранее на Петербургском международном экономическом форуме МегаФон заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Калининградской области. В апреле МегаФон запустил в регионе комплексную систему управления общественной безопасностью.