Счета эскроу: как работает безопасная система покупки жилья в новостройке

С 2019 года в сфере недвижимости используют новую схему расчёта, способствующую безопасным операциям и страхованию вкладов. Застройщик теперь не может получать деньги на обычные банковские счета: он должен использовать счёт эскроу. Разберёмся, что это такое и в чём его преимущества.
Основной смысл в том, что по такой схеме покупатель не передаёт деньги продавцу напрямую, а делает это через банк. Продавец сможет воспользоваться средствами только после того, как выполнит все обязательства – например, когда покупатель получит право собственности.
Если договор строительства расторгается, денежные средства возвращают дольщику или организации, выдавшей кредит. Процентов на такие счета банк не начисляет, вознаграждение платить не нужно.
Ипотека и эскроу
Покупка квартиры в ипотеку с использованием эскроу-счёта также возможна. Вам понадобятся договор долевого участия (зарегистрированный в Росреестре) и паспорт. После вы зарегистрируете трёхсторонний договор между банком, который будет выступать посредником, покупателем и компанией-застройщиком.
Банк, который выдаёт ипотечный кредит, переводит деньги на эскроу-счёт в полном объёме. Покупатель будет выплачивать ежемесячные платежи этому банку, а средства на покупку квартиры будут заблокированы и для покупателя, и для застройщика.
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Преимущества эскроу
Центральный банк сообщил, что объём средств дольщиков с использованием счетов эскроу вырос за 2020 год в восемь раз. В 2023 году уйдут в прошлое старые схемы, а большинство клиентов будут работать с застройщиками и банками дистанционно.
С этого года вышел новый закон, обязывающий платить налог 13% от доходов по вкладам, если они превышают 1 млн руб. Если банк будет начислять проценты на эскроу-счёт, то за этот доход налог платить не придётся.
Для того чтобы продать квартиру в новостройке без налога 13% и декларации, нужно учитывать срок владения недвижимостью (от трёх до пяти лет в разных случаях). При оплате через эскроу срок владения считается при поступлении денег для резервирования в полном объёме, а не после строительства дома и получения квартиры в собственность.
Использовать счёт эскроу можно и на покупку жилья в ипотеку с материнским капиталом, а рассчитать условия и узнать о необходимых документах удобно на сайте "ДомКлик".
Комментарии
пролежат деньги 2 года, застройщик банкрот, и вернут вам деньги без процентов, а квартиры подорожали за это время на 30%, останетесь без квартиры в итоге, т.к. не хватит потом этой суммы, чтобы купить
Нормально прикололись,особенно в свете ситуации с Барнаулкапстрой.
4.06.2021 15:26
- гость -
Ну лучше так, чем вся вложенная сумма "тю-тю"
Статью Барнаулкапстрой заказал? хочет усыпить бдительность - чтоб еще покупали квартиры на Парковой 71!