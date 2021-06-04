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Счета эскроу: как работает безопасная система покупки жилья в новостройке

, ИА "Амител"
Схема защищает деньги граждан и уменьшает количество обманутых дольщиков

С 2019 года в сфере недвижимости используют новую схему расчёта, способствующую безопасным операциям и страхованию вкладов. Застройщик теперь не может получать деньги на обычные банковские счета: он должен использовать счёт эскроу. Разберёмся, что это такое и в чём его преимущества.

Основной смысл в том, что по такой схеме покупатель не передаёт деньги продавцу напрямую, а делает это через банк. Продавец сможет воспользоваться средствами только после того, как выполнит все обязательства – например, когда покупатель получит право собственности.

Если договор строительства расторгается, денежные средства возвращают дольщику или организации, выдавшей кредит. Процентов на такие счета банк не начисляет, вознаграждение платить не нужно. 

Ипотека и эскроу

Покупка квартиры в ипотеку с использованием эскроу-счёта также возможна. Вам понадобятся договор долевого участия (зарегистрированный в Росреестре) и паспорт. После вы зарегистрируете трёхсторонний договор между банком, который будет выступать посредником, покупателем и компанией-застройщиком.

Банк, который выдаёт ипотечный кредит, переводит деньги на эскроу-счёт в полном объёме. Покупатель будет выплачивать ежемесячные платежи этому банку, а средства на покупку квартиры будут заблокированы и для покупателя, и для застройщика.

Список квартир в ипотеку можно посмотреть на сайте "ДомКлик".

Преимущества эскроу

Центральный банк сообщил, что объём средств дольщиков с использованием счетов эскроу вырос за 2020 год в восемь раз. В 2023 году уйдут в прошлое старые схемы, а большинство клиентов будут работать с застройщиками и банками дистанционно.

С этого года вышел новый закон, обязывающий платить налог 13% от доходов по вкладам, если они превышают 1 млн руб. Если банк будет начислять проценты на эскроу-счёт, то за этот доход налог платить не придётся.

Для того чтобы продать квартиру в новостройке без налога 13% и декларации, нужно учитывать срок владения недвижимостью (от трёх до пяти лет в разных случаях). При оплате через эскроу срок владения считается при поступлении денег для резервирования в полном объёме, а не после строительства дома и получения квартиры в собственность.

Использовать счёт эскроу можно и на покупку жилья в ипотеку с материнским капиталом, а рассчитать условия и узнать о необходимых документах удобно на сайте "ДомКлик".

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.06.2021 15:26
- гость -

пролежат деньги 2 года, застройщик банкрот, и вернут вам деньги без процентов, а квартиры подорожали за это время на 30%, останетесь без квартиры в итоге, т.к. не хватит потом этой суммы, чтобы купить

4.06.2021 16:16
Гость

Нормально прикололись,особенно в свете ситуации с Барнаулкапстрой.

4.06.2021 16:25
Виктор

4.06.2021 15:26
- гость -

Ну лучше так, чем вся вложенная сумма "тю-тю"

4.06.2021 16:46
- гость -

Статью Барнаулкапстрой заказал? хочет усыпить бдительность - чтоб еще покупали квартиры на Парковой 71!

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