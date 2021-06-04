Три миллиона рублей выделил губернатор Алтайского края на премии для школьных олимпиад

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выделил более трёх миллионов рублей на премии для детей и педагогов, которые участвуют в региональных олимпиадах. Деньги будут выплачены в течение учебного года победителям и их учителям, сообщил на пресс-конференции министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Он подчеркнул, что денежное вознаграждение – хороший стимул для участия в региональных олимпиадах и углубленного изучения детьми школьных предметов.
"Олимпиадники – это одарённые дети, которые обладают глубокими знаниями в той или иной области. Участие в олимпиадном движении – это и материальное подспорье, и хорошие бонусы к поступлению, вплоть до зачисления вне конкурса. Я призываю детей и родителей посмотреть в эту сторону и начать с региональных олимпиад, тем более в этом году у нас хорошая материальная поддержка этой сферы из краевого бюджета", – отметил министр образования.
Призовые фонды международных и всероссийских олимпиад на сегодняшний день обеспечивают победителей (и педагогов, которые их подготовили) премиями в размере 100, 300 и 500 тысяч рублей. В Алтайском крае награда за победу поскромнее – по 30 тысяч рублей учителю и школьнику. Первый денежный приз в регионе выплатят уже в конце июня.
Ранее сообщалось, что победители и призёры всероссийских олимпиад получили сертификаты от ректора АлтГТУ Андрея Маркова на право первоочередного зачисления в вуз.
Комментарии
кто потом оплатит это все? и так работы нет совсем!
приходи на наш завод, вакансии годами висят, все по-уходили.... вопрос не в работе, а в ЗП за работу... самой то работы полным полном.
4.06.2021 14:40
rr
а олимпиадники потом уедут, сразу после 11 класса, потому что как бы марков не старался в говно типа полутеха нормальный олимпиадник не пойдёт
4.06.2021 15:23
- гость -
вопрос не в работе, а в ЗП за работу... самой то работы полным полном.
Постоянно про это пишут и говорят. Лучшие специалисты уезжают из региона. Даже ,если победители олимпиад поступят в ВУЗ в Барнауле, одаренные дети обязательно постараются найти достойную работу с достойной заработной платой,карьерным ростом.
А у нас в регионе очень много талантливой молодежи.Но,увы ,в больницах не хватает врачей, в школах-педагогов и т.д.
4.06.2021 15:23
а какой завод то ? ну ка расскажите где кто то требуется
4.06.2021 15:23
- гость -
а вы случайно не из отдела кадров? они сейчас дружно все говорят что работы полно а на самом деле никого не берут
Хорошая новость. Денег вполне хватит на авиабилет в один конец!