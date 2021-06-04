Три миллиона рублей выделил губернатор Алтайского края на премии для школьных олимпиад

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выделил более трёх миллионов рублей на премии для детей и педагогов, которые участвуют в региональных олимпиадах. Деньги будут выплачены в течение учебного года победителям и их учителям, сообщил на пресс-конференции министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Он подчеркнул, что денежное вознаграждение – хороший стимул для участия в региональных олимпиадах и углубленного изучения детьми школьных предметов.

"Олимпиадники – это одарённые дети, которые обладают глубокими знаниями в той или иной области. Участие в олимпиадном движении – это и материальное подспорье, и хорошие бонусы к поступлению, вплоть до зачисления вне конкурса. Я призываю детей и родителей посмотреть в эту сторону и начать с региональных олимпиад, тем более в этом году у нас хорошая материальная поддержка этой сферы из краевого бюджета", – отметил министр образования.

Призовые фонды международных и всероссийских олимпиад на сегодняшний день обеспечивают победителей (и педагогов, которые их подготовили) премиями в размере 100, 300 и 500 тысяч рублей. В Алтайском крае награда за победу поскромнее – по 30 тысяч рублей учителю и школьнику. Первый денежный приз в регионе выплатят уже в конце июня.

Ранее сообщалось, что победители и призёры всероссийских олимпиад получили сертификаты от ректора АлтГТУ Андрея Маркова на право первоочередного зачисления в вуз.