Стабильный интернет на всей дороге. МТС увеличила зону покрытия вдоль трасс на Алтае

В МТС рассказали о расширении покрытия сети LTE в Алтайском крае. В результате проведённых работ увеличена зона покрытия мобильного интернета вдоль трасс регионального и федерального значения.

"Мы начали готовиться к новому туристическому сезону заранее. Весной удвоили скорость мобильного интернета в Белокурихе, а на днях завершили масштабные работы по улучшению покрытия на популярных трассах и автодорогах, это наш вклад в развитие туристической отрасли региона, а значит, и её экономики", – рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Благодаря запуску новых базовых станций на участке трассы федерального значения А321 в районе сёл Новополтава, Зелёная Дубрава, Корчино и Новознаменка появился высокоскоростной мобильный интернет МТС. Эта автодорога ведёт к самым популярным местам отдыха в Алтайском крае – озеру Яровому и Заявьяловским озёрам. Также увеличилась зона покрытия LTE на автодороге регионального значения Барнаул – Яровое, которая идёт через Камень-на-Оби.