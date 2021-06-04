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Стабильный интернет на всей дороге. МТС увеличила зону покрытия вдоль трасс на Алтае

, ИА "Амител"
Теперь на пути до Ярового и Завьялова будет высокоскоростная связь
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В МТС рассказали о расширении покрытия сети LTE в Алтайском крае. В результате проведённых работ увеличена зона покрытия мобильного интернета вдоль трасс регионального и федерального значения.

"Мы начали готовиться к новому туристическому сезону заранее. Весной удвоили скорость мобильного интернета в Белокурихе, а на днях завершили масштабные работы по улучшению покрытия на популярных трассах и автодорогах, это наш вклад в развитие туристической отрасли региона, а значит, и её экономики", – рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Благодаря запуску новых базовых станций на участке трассы федерального значения А321 в районе сёл Новополтава, Зелёная Дубрава, Корчино и Новознаменка появился высокоскоростной мобильный интернет МТС. Эта автодорога ведёт к самым популярным местам отдыха в Алтайском крае – озеру Яровому и Заявьяловским озёрам. Также увеличилась зона покрытия LTE на автодороге регионального значения Барнаул – Яровое, которая идёт через Камень-на-Оби.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.06.2021 16:05
Денис

на Яровое через Корчино???? Очень эпичная поездка будет)))

4.06.2021 16:40
- гость -

Пользовался мобильным интернетом от МТС. Воровали траффик по-черному. -Заходишь утром и через минуту дневной тариф 250 мегабайт израсходован и интернета весь день нет. Самый негодяйский оператор.

4.06.2021 16:43
- гость -

Пользовался кроме МТС Мегафоном, Билайн, Теле 2. Вопросов не возникало как с МТС.

4.06.2021 17:18
- гость -

Сделайте нормальный интернет между Новоалтайском и Баюново !!!

4.06.2021 17:36
Гость

В Барнауле бы для начала наладили покрытие. Повсеместно пропадает связь и очень плохо работает интернет

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