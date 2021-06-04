Военные на четыре часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Участок Чуйского тракта в Первомайском и Тальменском районах в понедельник, 7 июня, перекроют для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.

Движение по федеральной автодороге ограничат на отрезке Сибирский – Чуйский тракт – Озерки – а/д "Новокраюшкино – Первомайское".

Ограничения в общей сложности будут действовать на протяжении четырёх часов: с 04:40 до 08:40.

Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.

Напомним, в Барнауле частично ограничат движение транспорта по проспекту Строителей из-за ремонта теплосети в районе пересечения с улицей Деповской.