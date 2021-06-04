В Минтруде назвали главный признак бедных россиян

Глава Минтруда России Антон Котяков назвал основным признаком бедных россиян наличие детей. По его словам, у 82% граждан из категории бедных есть дети.

Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Котяков отметил, что по этой причине большинство мер поддержки государством направлено именно на семьи с детьми.

Напомним, что ещё в октябре 2020 года председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что свыше 82% всех бедных в России – это семьи с детьми.

Тогда он отметил, что доля бедного населения в стране составляет примерно 13%, это более 18 млн человек. Ещё порядка 10% находятся у этой черты.