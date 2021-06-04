Госдума рассмотрит законопроект о дополнительном выходном дне

Нижняя палата российского парламента может рассмотреть законопроект о выходном 31 декабря во время осенней сессии. Об этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в интервью РИА Новости.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днём по всей России. Глава государства посоветовал властям регионов объявить этот день выходным, поскольку на федеральном уровне этого сделать пока нельзя.

Ближайшие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. А в 2022 году большая часть населения России в любом случае будет отдыхать последний день декабря, так как он выпадает на субботу.

Кстати, о возможности сделать выходным днём 31 декабря говорил и министр труда РФ Антон Котяков. По его словам, Минтруд обязательно рассмотрит этот вариант "с учётом ближайшего горизонта".