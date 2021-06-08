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Усталость, одышка и боли в груди: как восстановить здоровье сердца после коронавируса

, ИА "Амител"
Ковид способен серьёзно ударить по здоровью людей с предрасположенностью к заболеваниям сердца и сосудов

Люди, переболевшие коронавирусом, чаще всего боятся осложнения в виде пневмонии. Но пострадать могут не только лёгкие, но и печень, и почки, и даже сердце. В первую очередь в группе риска те, у кого уже есть заболевания сердца и сосудов. Болезнь может ухудшить стабильное состояние и привести к кризису.

Попасть под удар

Нельзя сказать, что у всех, кто перенёс ковид, возникнут проблемы с сердцем и сосудами. В первую очередь в группе риска – сердечники. Так, повышенное тромбообразование чаще возникает у людей с такими хроническими заболеваниями, как ишемическая болезнь, артериальная гипертензия и сахарный диабет, а также у пожилых людей и людей с избыточным весом. Поэтому больным с хроническими заболеваниями нужно быть особенно внимательными.

Но попасть под удар могут и те, у кого ранее не было проблем с сосудами и сердцем. Поэтому важно следить за давлением и пульсом, особенно если после болезни долго не удаётся восстановиться.

Вернуться к жизни

Если вы чувствуете повышенную усталость, утомляемость и головные боли, а при обычных физических нагрузках появляются одышка и давящие боли в области сердца, есть ощущение "перебоев" и нет ритмичности пульса, стоит обратиться к специалисту. Он поможет разобраться в причинах такого состояния и предотвратить возможные осложнения.

В Барнауле вылечиться и восстановиться даже в тяжёлых случаях помогают в профессорской клинике Гольберга Я.С. Приём ведёт профессор, кардиолог, доктор медицинских наук, академик Яков Гольберг.

Правильное восстановление после коронавируса – не менее важно, чем грамотное лечение. Чем раньше вы начнёте реабилитацию, тем скорее сможете вернуться к привычному образу жизни.

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