"Ростелеком" представил свои продукты на алтайской ярмарке детских товаров

В День защиты детей "Ростелеком" принял участие в онлайн-ярмарке детских товаров и услуг "Алтайский край – территория детства". Компания разыграла сертификаты на бесплатный доступ к образовательному порталу "Лицей" и предложила камеры видеонаблюдения по акционным ценам.

Мероприятие организовали Алтайский центр "Мой бизнес", клуб "Партнёрка в деле" и управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В прямом эфире ярмарки известный телеведущий и шоумен Егор Мотаев и популярная мама-блогер Маруся Казанцева провели интерактивные конкурсы и розыгрыши для детей. В это же время родители покупали детские товары и услуги со скидкой до 30%.

"Есть много детей, которые живут в отдалённых сёлах Алтайского края. Благодаря таким мероприятиям у них есть возможность увидеть праздник, поучаствовать в нём и выиграть подарки. Хочется в перспективе привлечь к проекту больше партнёров, сделать ярмарку круглогодичной и размещать на ней скидки и акции в поддержку алтайского бизнеса", – сказала автор и руководитель проекта Олеся Лободина.

"Ростелеком" представил на ярмарке дистанционные образовательные сервисы и услуги для обучения, комфорта и безопасности детей.

"В "Лицее" можно найти упражнения на развитие логики, занятия по здоровому образу жизни, различные эксперименты и опыты, видеоуроки по цифровой экономике. С началом летних каникул сервис поможет повторить школьную программу и отдохнуть с пользой. А с помощью домашнего видеонаблюдения можно дистанционно контролировать ребёнка дома и экономить на услугах няни", – прокомментировал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

На празднике ведущие показали, как выглядит домашняя IP-камера и рассказали в интерактивной игре, как работает видеонаблюдение "Ростелекома". Организаторы ярмарки также разыграли сертификаты на бесплатный доступ к сервису "Лицей" сроком на 1, 3 и 6 месяцев.

Обладателями призов стали победители познавательной викторины. В этот же день аниматоры праздника доставили победителям всё, что они выиграли во время онлайн-трансляции праздника.