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"Спасибо предкам": в АлтГТУ готовятся к масштабному ремонту "сковородки" и фасада корпуса

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Руководство университета ищет источники финансирования проекта реновации
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Фасад главного корпуса Алтайского государственного технического университета на проспекте Ленина, 46, в Барнауле планируют отремонтировать в ближайшие годы. Также в планах благоустроить прилегающую к корпусу территорию, которую неофициально студенты и барнаульцы прозвали "сковородкой". Там появятся новые лавочки, плитка, наружное освещение и деревья. Когда точно произойдёт реновация – пока неизвестно. Сейчас руководство вуза ищет источники для финансирования масштабного проекта. Не исключено, что часть денег могут выделить по линии попечительского совета АлтГТУ, в который входят известные бизнесмены края. Об этом в интервью amic.ru рассказал ректор "Политеха" Андрей Марков.

Улица, фонарь, Ползунов

Согласно предварительной концепции, которую сейчас разрабатывают специалисты "Политеха", рядом со "сковородкой" заменят часть деревьев, которые были высажены около 50 лет назад. Саму площадь с памятником Ползунову сохранят. Но выложат плиткой, заменят лавочки и установят фонари. К благоустройству территории могут приступить в ближайшие годы. 

"Для нас это исторически важное место. На площади у главного корпуса стоит памятник Ивану Ползунову. Здесь когда-то была знаменитая Дунькина роща. Поэтому мы бы хотели немного иначе посмотреть на прилегающую к главному корпусу территорию. У меня есть идея превратить "сковородку" в аллею имени Ползунова, чтобы она стала одним из лучших мест отдыха в городе. Сейчас мы работаем над концепцией зелёной зоны. Для начала необходимо разработать проект реновации "сковородки". Планируем привлечь для этого специалистов нашего Института архитектуры и дизайна. Спасибо предкам, что построили вуз именно в центре Барнаула. Территория рядом с вузом является местом притяжения для горожан. Не скажу, что она находится в плохом состоянии. Сейчас – летом – на газоне отдыхает много молодых людей. На лавочках вечером отдыхают ребята, причём не пиво пьют, а занимаются спортом, танцуют", – рассказал Андрей Марков.

"Сковородка" – круглая площадь перед "Политехом". Другое название – "Пятак". Такое название площади студенты дали ещё в советское время. А место, где сейчас располагается технический университет, 100 лет назад называлось Дунькиной рощей.

Фасад не из керамогранита 

По словам ректора вуза, в ближайшие годы планируется сделать капитальный ремонт фасада здания главного корпуса. Однако всё упирается в финансирование. Без помощи частных инвесторов, говорит Марков, реализовать проект не получится. Тем более что при ремонте не планируют использовать дешёвый материал.

"Мы будем идти от того, "сколько песен – столько и денег", а не наоборот. Сначала решим, что нам надо сделать на этой территории и под это уже будем искать финансирование. За помощью обратимся к нашему замечательному попечительскому совету. Из стен АлтГТУ выпустилось много успешных предпринимателей, которые готовы помочь. Мне очень хочется сделать здание современным. Фасад главного корпуса не ремонтировали с 60-х годов. Не хотелось бы всё обшивать керамогранитом. Здание должно выглядеть как храм науки. Именно таким я увидел университет в 80-х, когда зашёл в холл главного корпуса и изумился паркету на первом этаже", – рассказывает Андрей Марков.

Ремонт общежитий и ребрендинг логотипа

В 2020 году в "Политехе" уже привели в порядок спортивный манеж. На работы выделили почти 30 миллионов рублей. В этом году вуз попал в федеральную программу и получил около 130 миллионов. На эти деньги уже полностью отремонтировали корпус "В". Занятия в нём начнутся 1 сентября. До конца года в порядок приведут три здания общежития, которые сделают современными и уютными для студентов.

Помимо этого, в вузе провели ребрендинг логотипа. Как рассказал ректор, его разработали выпускники университета. Логотип уже утвердили на учёном совете. Его планируют использовать во время приёмной кампании 2021 года.

Полное интервью с ректором АлтГТУ Андреем Марковым читайте в ближайшие дни на amic.ru. Помимо планов о благоустройстве "сковородки", вы узнаете, почему вуз намерен отказаться от зачёток, зачем ректор идёт на выборы в АКЗС и о разногласиях руководства вуза с Сергеем Шубенковым по поводу манежа.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

8.06.2021 08:55
Виктор

А мне кажется, что со Сковородкой и сейчас всё в порядке. Один из уголков в центре города, где приятно находиться. Может быть, не надо её трогать? Там уже есть вполне устроенное благо!

8.06.2021 08:57
- гость -

НУ все, "кабзда" сковородке!

8.06.2021 08:57
барнаулец

Да, сейчас и само здание и территория вокруг выглядит очень депрессивно, неухоженно.
Удивился этому, недавно проходил. Вроде крупный вуз и так выглядит всё..

8.06.2021 09:24
Гость

8.06.2021 08:57
барнаулец
Ты с Димитрова посмотри-вот где депрессия! А на Ленинском фасад может ещё потерпеть.

8.06.2021 09:26
- гость -

Они цены на стройматериалы видели? даже пена монтажная подскочила

8.06.2021 09:42
гость

ребрендинг -это что за слово?

8.06.2021 09:44
- гость -

Там студенты собираются во время торжеств и открытий. На кой на сковородке аллея?

8.06.2021 09:56
Гость

Пожалуйста, сохраните растения, вокруг сковородки же как ботанический сад! Несколько видов сирени, яблонь, деревья с листьями, которые редко встретишь в нашей широте. Там и нужно то вокруг памятника "пол" поменять, да и то, если сильно хочется.
Лучше тогда посадить где возможно ещё интересных деревьев, ну и плитку на тропинках обновить слегка. Не надо там кардинально всё менять!

8.06.2021 09:56
- гость -

А может пора подумать не о фасаде, а о зарплатах преподавателей.
Оклад доцента с ученой степенью 24 т.р., что уж говорить о молодых преподавателях.

8.06.2021 10:03
Гость

8.06.2021 09:56
Гость
Садили руками Королёвой с горзеленхозом-сколько прижилось? Из пяти ёлок со стороны Димитрова осталось 2,из примерно десяти прутиков осталось с пяток-остальное засохло. Оказывается,за ними надо ещё и ухаживать!

8.06.2021 10:04
про

Кино можно посмотреть задом наперед, а тут затеяли ремонт, только осталось за малым: найти деньги на это.
Если посмотреть задом наперед «Колобка» - то можно увидеть, как добрая лиса создает колобка и отпускает на волю, а злая бабка сажает его в печь.

8.06.2021 10:17
Гость

8.06.2021 10:03
Гость

Как бы хотелось посмотреть, что было "до", если и сейчас видно, что вложено много труда и знаний даже. В посте чуть ли не выкорчёвывать собираются, а нужно действительно - ухаживать. Ну и посадить, где есть место и смысл. Пилите чё хотите, но не деревья, лол

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