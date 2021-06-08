"Спасибо предкам": в АлтГТУ готовятся к масштабному ремонту "сковородки" и фасада корпуса

Фасад главного корпуса Алтайского государственного технического университета на проспекте Ленина, 46, в Барнауле планируют отремонтировать в ближайшие годы. Также в планах благоустроить прилегающую к корпусу территорию, которую неофициально студенты и барнаульцы прозвали "сковородкой". Там появятся новые лавочки, плитка, наружное освещение и деревья. Когда точно произойдёт реновация – пока неизвестно. Сейчас руководство вуза ищет источники для финансирования масштабного проекта. Не исключено, что часть денег могут выделить по линии попечительского совета АлтГТУ, в который входят известные бизнесмены края. Об этом в интервью amic.ru рассказал ректор "Политеха" Андрей Марков.

Улица, фонарь, Ползунов

Согласно предварительной концепции, которую сейчас разрабатывают специалисты "Политеха", рядом со "сковородкой" заменят часть деревьев, которые были высажены около 50 лет назад. Саму площадь с памятником Ползунову сохранят. Но выложат плиткой, заменят лавочки и установят фонари. К благоустройству территории могут приступить в ближайшие годы.

"Для нас это исторически важное место. На площади у главного корпуса стоит памятник Ивану Ползунову. Здесь когда-то была знаменитая Дунькина роща. Поэтому мы бы хотели немного иначе посмотреть на прилегающую к главному корпусу территорию. У меня есть идея превратить "сковородку" в аллею имени Ползунова, чтобы она стала одним из лучших мест отдыха в городе. Сейчас мы работаем над концепцией зелёной зоны. Для начала необходимо разработать проект реновации "сковородки". Планируем привлечь для этого специалистов нашего Института архитектуры и дизайна. Спасибо предкам, что построили вуз именно в центре Барнаула. Территория рядом с вузом является местом притяжения для горожан. Не скажу, что она находится в плохом состоянии. Сейчас – летом – на газоне отдыхает много молодых людей. На лавочках вечером отдыхают ребята, причём не пиво пьют, а занимаются спортом, танцуют", – рассказал Андрей Марков.

"Сковородка" – круглая площадь перед "Политехом". Другое название – "Пятак". Такое название площади студенты дали ещё в советское время. А место, где сейчас располагается технический университет, 100 лет назад называлось Дунькиной рощей.

Фасад не из керамогранита

По словам ректора вуза, в ближайшие годы планируется сделать капитальный ремонт фасада здания главного корпуса. Однако всё упирается в финансирование. Без помощи частных инвесторов, говорит Марков, реализовать проект не получится. Тем более что при ремонте не планируют использовать дешёвый материал.

"Мы будем идти от того, "сколько песен – столько и денег", а не наоборот. Сначала решим, что нам надо сделать на этой территории и под это уже будем искать финансирование. За помощью обратимся к нашему замечательному попечительскому совету. Из стен АлтГТУ выпустилось много успешных предпринимателей, которые готовы помочь. Мне очень хочется сделать здание современным. Фасад главного корпуса не ремонтировали с 60-х годов. Не хотелось бы всё обшивать керамогранитом. Здание должно выглядеть как храм науки. Именно таким я увидел университет в 80-х, когда зашёл в холл главного корпуса и изумился паркету на первом этаже", – рассказывает Андрей Марков.

Ремонт общежитий и ребрендинг логотипа

В 2020 году в "Политехе" уже привели в порядок спортивный манеж. На работы выделили почти 30 миллионов рублей. В этом году вуз попал в федеральную программу и получил около 130 миллионов. На эти деньги уже полностью отремонтировали корпус "В". Занятия в нём начнутся 1 сентября. До конца года в порядок приведут три здания общежития, которые сделают современными и уютными для студентов.

Помимо этого, в вузе провели ребрендинг логотипа. Как рассказал ректор, его разработали выпускники университета. Логотип уже утвердили на учёном совете. Его планируют использовать во время приёмной кампании 2021 года.

Полное интервью с ректором АлтГТУ Андреем Марковым читайте в ближайшие дни на amic.ru. Помимо планов о благоустройстве "сковородки", вы узнаете, почему вуз намерен отказаться от зачёток, зачем ректор идёт на выборы в АКЗС и о разногласиях руководства вуза с Сергеем Шубенковым по поводу манежа.