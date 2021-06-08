Жительницу Алтайского края оштрафовали за курение в самолёте

23-летнюю жительницу Алтайского края привлекли к административной ответственности за курение в самолёте, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент произошёл в Толмачёво. Диспетчер аэропорта вызвал наряд полиции на борт лайнера, курсирующего по маршруту Сургут – Новосибирск. Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что пассажир не выполняла требования командира экипажа и во время перелёта курила в туалетной комнате.

В отношении женщины составили протоколы по административным делам о нарушении запрета курения табака и невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна.