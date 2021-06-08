В АТОР назвали число иностранцев, желающих привиться от коронавируса в России

Несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию и привиться отечественным препаратом от коронавируса, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Её слова приводит РИА Новости.

"Количество желающих получить вакцину, речь преимущественно идёт всё-таки о "Спутнике V", достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран", – сказала она.

4 июня президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме поручил правительству до конца месяца проработать вопрос о платной вакцинации от ковида для иностранцев.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учётом доставки. При этом для россиян всё это оплачивается государством, отметил глава ведомства.