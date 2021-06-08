В Алтайском крае мужчина расплатился за покупку билетом "банка приколов"

В Алтайском крае мужчина рассчитался за покупку билетом "банка приколов", сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации правоохранителей, в дежурную часть обратилась продавец торговой точки. Девушка рассказала, что вечером к стойке подошёл неизвестный, приобрёл SIM-карту для телефона и дал купюру, напоминающую тысячу рублей. Затем он забрал сдачу и ушёл.

"При внимательном рассмотрении сотрудница увидела, что в руках у неё билет "банка приколов" номиналом 1000 дублей", – говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель соседнего района. В настоящее время проводится предварительная проверка.