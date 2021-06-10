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Встретят как родных: куда поехать на Алтае за тихим семейным отдыхом

, ИА "Амител"
На базе отдыха "Лукоморье" вас встретят, накормят и разместят как дорогих родственников – по-домашнему

Говорят, что настоящий Горный Алтай начинается там, где заканчивается курортный – за Бирюзовой Катунью, Чемалом и Аей. Но чтобы добраться в самую даль Чуйского тракта, нужно потратить немало времени. Например, путешествие от Барнаула до Акташа займёт не менее восьми часов, тем временем как путь до Аи – всего три с половиной. 

Когда у тебя всего два выходных, чтобы отдохнуть, или ты едешь с семьёй, где есть маленький ребёнок, долгая дорога станет серьёзным препятствием. В таком случае не стоит недооценивать "ближний" Горный. Возможно, он не столь живописен, но до него в разы быстрее добраться, там лучше развита инфраструктура и он больше подходит для отдыха с детьми благодаря разнообразным аттракционам, развлечениям и экскурсиям. 

Например, на озере Ая, вопреки частому заблуждению, можно насладиться тихим семейным отдыхом – без шумных вечеринок и заоблачных цен. "Домашняя" база отдыха "Лукоморье" расположилась в берёзовой роще в 100 метрах от озера. У базы есть "своя" атмосфера и ряд достоинств, которые отличают её от других:

  • Уютно, как дома. Когда приезжаешь в "Лукоморье", можно забыть, что ты турист, ведь здесь тебя встретят так, будто ты приехал в гости к дальним родственникам. 
  • Домашняя кухня. Готовят здесь по-домашнему вкусно и с душой. Скорее всего, утром вам подадут знакомую с детства молочную кашу и компот, а вечером – макароны с гуляшом. Можно заехать и со своей едой: если в номере нет холодильника, персонал базы позаботится о хранении продуктов. 
  • Большой выбор домиков и номеров. Что бы вы ни выбрали, вы зайдёте в чистую комнату с удобным, уже застеленным спальным местом. В каждом номере туалет и душ.
  • Облагороженная территория, которая приспособлена для детей: газон, забор, детская площадка с качелями и канатами. Ребёнка можно спокойно отпустить играть – окна номеров как раз выходят на эту площадку.
  • Мангальная зона. Здесь часто можно увидеть, как хозяин базы готовит шашлыки для своей семьи. Он и вам поможет приготовить ужин. 

Пойти купаться можно на озеро, а можно – в парк-отель "Ая", расположенный в 20 метрах от базы. Там оборудован шикарный пляж. Вокруг базы в шаговой доступности множество мест для прогулок: часовня на горе с видом на Катунь, пешеходный айский мост, знаменитая гора Чёртов Палец. 

Забронировать номер можно по телефону: +7 960 958 77 72. 

База отдыха "Лукоморье"
Тел.:+7 960 958 77 72
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Автор:
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