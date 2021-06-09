В Москву или на Чёрное море. Перелёты из Барнаула станут доступнее

Авиакомпания Red Wings с 16 июня начнёт полёты из Барнаула в Москву (аэропорт Домодедово). Рейсы будут выполняться ежедневно на комфортабельных лайнерах Airbus 320 вместимостью 180 кресел.

Сейчас из Барнаула в Москву летают три авиакомпании. Для популярного столичного направления это недостаточная конкуренция, ведь цены на билеты держатся на сравнительно высоком уровне.

Чем выше конкуренция, тем выгоднее потребителям – у них больше выбора и возможностей сэкономить. В период с 15 по 21 июня можно купить билет до Москвы за 5999 рублей без багажа, и за 7999 рублей – с багажом.

Самолёты, которым доверяют

В Москву из Барнаула Red Wings будет летать на лайнерах Airbus 320. Это одна из самых лучших с точки зрения безопасности и эффективности моделей гражданских реактивных самолётов в истории мировой авиации.

А в последние годы воздушные суда семейства Airbus 320/321 стали самыми востребованными в мире – именно их больше всего заказывают и получают авиакомпании всего мира. В России это также самая популярная модель как у крупнейших авиакомпаний, так и у небольших.

Стыковки на Чёрное море

Для прилетающих из Барнаула авиакомпания Red Wings обеспечивает удобные стыковки в своём базовом аэропорту Домодедово на рейсы в Геленджик, Симферополь и Сочи. В летний сезон из столицы Алтайского края в Сочи и Симферополь есть прямые рейсы. Но выполняются они максимум два-три раза в неделю, а транзитный перелёт с Red Wings через Домодедово возможен каждый день. В Геленджик из Барнаула прямых рейсов нет. И стыковочные рейсы часто бывают доступнее прямых.

Цены от 7099 р., багаж включён. Цены действительны с 15 по 21 июня 2021 г. при покупке на сайте flyredwings.com.