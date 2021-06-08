Россиянка выбросила щенка с шестого этажа

Жительница Партизанска Приморского края выбросила щенка с балкона шестого этажа, от полученных ранений собака не выжила, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Свидетелями произошедшего стали две студентки медицинского колледжа, которые в ту минуту проходили мимо. Услышав крик, девушки посмотрели вверх и увидели на балконе женщину с небольшой собакой в руках.
"В следующее мгновение женщина выбросила животное. От полученных травм собака скончалась. Очевидцы происшествия вызвали полицию", – говорится в сообщении.
Хозяйкой питомца оказалась 48-летняя местная жительница. В отделе полиции она призналась, что во время распития спиртного сожитель потребовал выставить пса на балкон, а женщина предложила и вовсе его выбросить.
Теперь горожанке грозит статья о жестоком обращении с животными, наказание по которой предусматривает до трёх лет колонии. Правоохранители проводят проверку, по её результатам примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее житель Биробиджана 15 раз выстрелил в домашнюю собаку, которая сидела на цепи.
Комментарии
Родиться человеком — это чудо, остаться человеком — это труд (П. Квятковский).
Любить собаку нужно нежно. (Алексей Панин)
но все равно тюрьма за такое перебор
Зачем здесь эти новости?
Пора вернуть смертную казнь для работников мясокомбинатов
Нам до собак еще расти ,
Чтоб вровень стать с их благородством..
А им вовек не доползти
До человеческого скотства...(А.Розенбаум)