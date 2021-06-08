Россиянка выбросила щенка с шестого этажа

Жительница Партизанска Приморского края выбросила щенка с балкона шестого этажа, от полученных ранений собака не выжила, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Свидетелями произошедшего стали две студентки медицинского колледжа, которые в ту минуту проходили мимо. Услышав крик, девушки посмотрели вверх и увидели на балконе женщину с небольшой собакой в руках.

"В следующее мгновение женщина выбросила животное. От полученных травм собака скончалась. Очевидцы происшествия вызвали полицию", – говорится в сообщении.

Хозяйкой питомца оказалась 48-летняя местная жительница. В отделе полиции она призналась, что во время распития спиртного сожитель потребовал выставить пса на балкон, а женщина предложила и вовсе его выбросить.

Теперь горожанке грозит статья о жестоком обращении с животными, наказание по которой предусматривает до трёх лет колонии. Правоохранители проводят проверку, по её результатам примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

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