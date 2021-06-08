На Алтае пенсионер зарубил знакомого из-за бытового конфликта

В Алтайском крае правоохранители арестовали 66-летнего жителя Усть-Пристанского района по обвинению в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По данным следствия, утром 6 июня между находящимися в состоянии алкогольного опьянения двумя знакомыми мужчинами произошёл конфликт. Мотивом для ссоры стал малозначительный повод на бытовой почве", – говорится в сообщении.

В результате злоумышленник не менее трёх раз ударил оппонента топором по голове. От полученных травм 50-летний сельчанин скончался на месте.

Обвиняемого заключили под стражу. Правоохранители проводят следственные действия. Расследование продолжается.