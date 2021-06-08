Почти 10 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 9977 – до 5 145 843 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+3817 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+846) и Московской области (+776). В Алтайском крае выявили ещё 57 случаев ковида.
Выздоровели за весь период 4 752 085 человек, в том числе 8883 – за последние сутки.
Скончались ещё 379 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 124 496 летальных случаев.
Комментарии
опять начинается рост...
Озвучьте статистику по сердечно-сосудистым, онкологическим и т.д. заболеваниям. Там пожестче будет.
Ну дак все забили просто на этот Ковид, в магазинах, в Машке, в Ярче народ без масок, их обслуживают на кассах без вопросов, у продавцов маска на шее висит. В мелких забегаловках вообще все без масок. Чему тогда удивляться что рост пошел. Пока дохнуть снова пачками не начнут - никто не почешется.
Ой да ладно... Уже никому не интересно про вирус. Давайте что-нибудь про Украину или Америку! Можно про Сирию!
8.06.2021 16:07
- гость -
Какая самонадеянность!
Статистика показывает число положительных тестов ПЦР, а не реально заболевших. Уверен, что большая часть ложноположительные. Судя по тому, как навязчиво идет реклама вакцинации даже в новостях - поэтому и число заболевших увеличивают, чтобы активней прививались.
8.06.2021 16:05
- гость -
Расслабились, да и не контролирует никто. Зря.
8.06.2021 16:12
гость
Ага, во всем мире так. )))
8.06.2021 16:12
гость
Статистика показывает число положительных тестов ПЦР, а не реально заболевших. Уверен, что большая часть ложноположительные. Судя по тому, как навязчиво идет реклама вакцинации даже в новостях - поэтому и число заболевших увеличивают, чтобы активней прививались.
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Большая часть - ложноотрицатальные. С помощью таких тестов коронавирус можно определить только в самом начале заболевания, пока концентрация вируса в носоглотке достаточно высокая. Потом он "спускается" вниз по дыхательным путям.
8.06.2021 15:58
- гость -
Озвучьте статистику по сердечно-сосудистым, онкологическим и т.д. заболеваниям. Там пожестче будет.
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Ну и к чему ты это приплел? Давай еще про погибших при ДТП вспомним?
только дурачки верят в эту ересь!
8.06.2021 16:12
гость
Уверен, что большая часть ложноположительные.
Из 10 тысяч выявленных только 15 % без клинических симптомов болезни.
В чем вы еще уверены?
8.06.2021 16:46
иван
Дай Бог, чтоб эта "ересь" обошла вам стороной.