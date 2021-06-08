Почти 10 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 9977 – до 5 145 843 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+3817 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+846) и Московской области (+776). В Алтайском крае выявили ещё 57 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 4 752 085 человек, в том числе 8883 – за последние сутки.

Скончались ещё 379 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 124 496 летальных случаев.