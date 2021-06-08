Депутаты Азербайджана написали Путину из-за гибели Абдуллаева

Депутаты и общественные деятели Азербайджана обратились к президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить возмущение по факту смерти 19-летнего выходца из Азербайджана Векила Абдуллаева и решения следственных органов отпустить из-под стражи сотрудника ГИБДД, который случайно выстрелил парню в голову. Об этом сообщает lenta.ru.

"Кто из державших в руках оружие может поверить в то, что оно само среагировало на "нарушителя", который якобы "угрожал жизни" полицейского? Утверждение бездоказательное по многим причинам. Разве у Векила Абдуллаева был в руках пистолет? Чем именно грозил застреленный Гусевым молодой парень? Ничем!" – говорится в письме на имя российского лидера.

Напомним, что вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления личности. В один момент сотрудникам ДПС попытался помешать 19-летний выходец из Азербайджана Векил Абдуллаев.

Александр Гусев начал задерживать его – сначала оттолкнул ногой, после достал табельный пистолет, взвёл его в боевое положение и прижал мужчину к капоту, направив пистолет на его голову. В результате он непроизвольно нажал на курок и смертельно ранил Абдуллаева выстрелом в голову.

30 мая Абдуллаев скончался в больнице, после чего Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело против полицейского со ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") на ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Позднее жители Мошково Новосибирской области сообщали о большом количестве полицейских и представителей азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Местные жители опасались беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.

При этом позднее глава азербайджанской автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев сообщил, что близкие погибшего не станут устраивать беспорядки из-за убийства, а информацию о готовящихся протестах он назвал слухами.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал сотрудника ГИБДД на два месяца, однако затем отпустил под подписку о невыезде по поручению главного следователя России Александра Бастрыкина. Следователи обвиняют полицейского по ч. 1 ст. 109 и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий").