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Депутаты Азербайджана написали Путину из-за гибели Абдуллаева

, ИА "Амител"
19-летний парень погиб в Новосибирской области после случайного выстрела при задержании
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутаты и общественные деятели Азербайджана обратились к президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить возмущение по факту смерти 19-летнего выходца из Азербайджана Векила Абдуллаева и решения следственных органов отпустить из-под стражи сотрудника ГИБДД, который случайно выстрелил парню в голову. Об этом сообщает lenta.ru.

"Кто из державших в руках оружие может поверить в то, что оно само среагировало на "нарушителя", который якобы "угрожал жизни" полицейского? Утверждение бездоказательное по многим причинам. Разве у Векила Абдуллаева был в руках пистолет? Чем именно грозил застреленный Гусевым молодой парень? Ничем!" – говорится в письме на имя российского лидера.

Напомним, что вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления личности. В один момент сотрудникам ДПС попытался помешать 19-летний выходец из Азербайджана Векил Абдуллаев.

Александр Гусев начал задерживать его – сначала оттолкнул ногой, после достал табельный пистолет, взвёл его в боевое положение и прижал мужчину к капоту, направив пистолет на его голову. В результате он непроизвольно нажал на курок и смертельно ранил Абдуллаева выстрелом в голову.

30 мая Абдуллаев скончался в больнице, после чего Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело против полицейского со ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") на ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Позднее жители Мошково Новосибирской области сообщали о большом количестве полицейских и представителей азербайджанской диаспоры, которые стянулись к населённому пункту. Местные жители опасались беспорядков, которые могут возникнуть, а силовики – нападения на сотрудников полиции.

При этом позднее глава азербайджанской автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев сообщил, что близкие погибшего не станут устраивать беспорядки из-за убийства, а информацию о готовящихся протестах он назвал слухами.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал сотрудника ГИБДД на два месяца, однако затем отпустил под подписку о невыезде по поручению главного следователя России Александра Бастрыкина. Следователи обвиняют полицейского по ч. 1 ст. 109 и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий").

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.06.2021 16:18
гость

Закон соблюдаем и будет вам немного счастья! А все диаспоры приравнять к ОПГ .

8.06.2021 16:33
- гость -

Почему депутаты Азербайджана не вбили в мозг Абдуллаеву, что должен уважать людей и закон той местности где живешь? Вот интересно, а если бы русские себя в Азербайджане вели по скотски. что бы тогда на это депутаты сказали?

8.06.2021 16:35
- гость -

На сотрудников нападать НЕЛЬЗЯ. Тем более Абдуллаевым.

8.06.2021 16:37
- гость -

"Утверждение бездоказательное" и какое им еще доказательство требуется? На видео четко видно, как погибший нападает на инспектора, причем со стороны где находится оружие сотрудника. Вероятна попытка завладения оружием.

8.06.2021 16:39
- гость -

Абдуллаев сам полез буром вот и нарвался! Привыкли, что все им сходило с рук, а тут бац и в морг, вот и заверищали как шакалы! Вел бы себя по нормальному, а не как баран жил бы и дальше!

8.06.2021 16:43
иван

а если бы таким же образом русского убили? написали бы Путину наши депутаты?
почему-то уверен что нет.....

8.06.2021 16:49
гость

Всё верно, приехали на жительство или мигранты, просьба огромная ко всем.
Уважение к людям местным, либо инспектор на трассе требует остановки авто.
Будьте интеллектуальной и интеллигентной нацией.
Уважайте закон страны в которой вы в гостях.

8.06.2021 16:56
- гость -

8.06.2021 16:43
иван

И зачем депутатам лезть в дела силовиков? У каждого своя работа.

8.06.2021 17:00
тю!

ЧУмодан-вАкзал-Бакы!!!!! Всей диаспоре! Пусть азерские депутаты всех их заберут, если кому-то тут не нравится!

8.06.2021 17:12
Наталья

ЧУмодан-вАкзал-Бакы!!!!! Всей диаспоре! Пусть азерские депутаты всех их заберут, если кому-то тут не нравится!

Многократно плюсую!!!!!!!!!!!!!!

8.06.2021 17:28
Гость

Вы нам гады ещё за вертолет не ответили!

8.06.2021 17:42
- гость -

Амик, дополните новость, эта троица молодых азеров была в розыске, год назад совершили разбойное нападение, избили и ограбили новосибирца, сделавшего им замечание за езду по тротуару. Дело "положили под сукно", год им не занимались. То ли халатность сотрудников полиции, то ли диаспора "отмазала" занесенным конвертиком детишек - сейчас идет разбирательство.
Нагуглите, про это на днях писали много где...

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