Неизвестный открыл стрельбу по подросткам возле школы в Волгоградской области

Неизвестный обстрелял подростков из пневматического оружия возле школы № 15 в городе Волжском Волгоградской области. По словам очевидцев, у одного из школьников прострелена рука, а другой ранен в ногу.

Как пишет газета "Известия", сейчас детям оказывают медицинскую помощь. В скорую помощь позвонил завуч учебного заведения. На месте инцидента работают специалисты экстренных служб.

Сейчас состояние подростков не вызывает опасения у врачей, а полиция занимается поисками подозреваемого.

Напомним, что 31 мая бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры на улице Бородина в Екатеринбурге. В результате инцидента пострадала девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.