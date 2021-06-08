Минздрав опроверг обязательную вакцинацию от COVID-19 в России

Вакцинация россиян от коронавируса останется добровольной даже в том случае. если прививку внесут в национальный календарь. Точку в вопросе обязательной иммунизации поставил заместитель главы Минздрава Олег Гриднев.

"Принцип добровольности сохраняется и ни в коей мере в данном законопроекте (о включении вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь – прим. amic.ru) не регламентируется", – цитирует ТАСС слова замглавы ведомства.

Напомним, что законопроект № 1179765-7 предлагает дополнить закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и внести в национальный календарь профилактических прививок вакцину от коронавируса.

По мнению авторов идеи, подобная мера позволит закупать профилактические вакцины от коронавируса за счёт федерального бюджета.

Многие оказались недовольны подобной инициативой. 7 июня барнаулец вышел на одиночный пикет в центре города. В руках он держал двусторонний плакат, на одной стороне написано "Нет прививке от COVID-19 в нацкалендаре", а на второй – "Депут отклони закон №1179765-7".