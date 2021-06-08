Один человек погиб, двое пострадали в жестком ДТП в Барнауле

Фото: скриншоты из видео
Смертельное ДТП произошло на улице Дзержинского в Барнауле, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
Столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Passat. На кадрах с места происшествия видно, что удар передней части иномарки пришелся в бок "Лады".
В результате аварии погиб 59-летний водитель отечественного автомобиля. Он скончался до прибытия медиков. С телесными повреждениями госпитализирована его 56-летняя пассажирка.
20-летний водитель Volkswagen также пострадал в ДТП. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.
На месте аварии работают сотрудники городской Госавтоинспекции. Они выясняют причины и обстоятельства столкновения.
Комментарии
В городе есть ГИБДД вообще? Культура вождения на уровне австралопитеков. Достаточно полгода постоять плотно - понавешивать штрафов даже за не включенный поворотник - ситуация улучшится в разы
"20-летний водитель Volkswagen"
Я почти уверен кто виноват.