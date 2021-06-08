Один человек погиб, двое пострадали в жестком ДТП в Барнауле

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Смертельное ДТП произошло на улице Дзержинского в Барнауле, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Passat. На кадрах с места происшествия видно, что удар передней части иномарки пришелся в бок "Лады".

В результате аварии погиб 59-летний водитель отечественного автомобиля. Он скончался до прибытия медиков. С телесными повреждениями госпитализирована его 56-летняя пассажирка.

20-летний водитель Volkswagen также пострадал в ДТП. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

На месте аварии работают сотрудники городской Госавтоинспекции. Они выясняют причины и обстоятельства столкновения.