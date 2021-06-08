Иммунолог объяснил потребность во второй прививке от COVID-19 после прививки "Спутник V"

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал слова заместителя министра здравоохранения России Олега Гриднева о том, что привившимся российской вакциной "Спутник V" в будущем может понадобиться повторная прививка с использованием другого препарата. По его словам, после ревакцинации уровень иммунитета будет выше.

"Эффект при повторных прививках будет даже лучше, потому что это повторный контакт с антигеном, и ваш организм будет знать, как с ним бороться. Соответственно, ревакцинация повышает уровень иммунитета. По всем прививкам это видно. Это общий закон биологии", – объяснил он смысл слов замминистра в беседе с "Лентой.ру".

При этом врач отметил, что пока не существует данных о том, что такая необходимость есть, а потому Болибок назвал рассуждения о повторной вакцинации преждевременными.

Напомним, что ранее замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что привившимся российской вакциной "Спутник V" может потребоваться дополнительная вакцинация другим препаратом.