Артисты алтайского театра драмы выступят на сцене Вахтанговского театра в Москве

16 и 17 июня артисты Алтайского краевого театра драмы выступят на сцене Вахтанговского театра. Они представят в Москве две масштабные и сложные постановки, в которых заняты более 30 артистов.

Как сообщает пресс-служба регионального Минкульта, в столицу отправили две фуры с необходимым оборудованием. Ранее с участниками гастролей встретилась глава ведомства Елена Безрукова.

"Чтобы эти гастроли осуществились, нужны были не одна договорённость и существенная финансовая поддержка. Ключевую роль сыграло невероятное доверие, которое краевой театр получил от театра Вахтангова в лице его директора Кирилла Крока, рискнувшего принять на легендарной сцене новый для себя коллектив. Такая уникальная возможность есть далеко не у каждого регионального театра. Мы сделали всё, чтобы эти гастроли состоялись. Какие впечатления останутся у зрителей в Москве, теперь зависит от вас", – сказала она артистам.

Первый день показов артисты откроют спектаклем по прозе Василия Шукшина "И разыгрались же кони в поле". В спектакле Максима Астафьева заняты все поколения труппы, в том числе и лауреат "Золотой маски", народный артист Георгий Обухов.

Во второй день москвичам представят комедию Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой". Режиссёр Алексей Логачев поставил по ней задорный спектакль с потрясающим актёрским ансамблем, изобретательными находками и стильным визуальным оформлением.