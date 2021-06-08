Среда, 9 Июнь, 00:11

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,83
€ 88,64
20°


5145843 +9977
Обь
552см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
Новости

Артисты алтайского театра драмы выступят на сцене Вахтанговского театра в Москве

, ИА "Амител"
Москвичи увидят постановку по прозе Василия Шукшина и мировую классику по комедии Уильяма Шекспира
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

16 и 17 июня артисты Алтайского краевого театра драмы выступят на сцене Вахтанговского театра. Они представят в Москве две масштабные и сложные постановки, в которых заняты более 30 артистов.

Как сообщает пресс-служба регионального Минкульта, в столицу отправили две фуры с необходимым оборудованием. Ранее с участниками гастролей встретилась глава ведомства Елена Безрукова.

"Чтобы эти гастроли осуществились, нужны были не одна договорённость и существенная финансовая поддержка. Ключевую роль сыграло невероятное доверие, которое краевой театр получил от театра Вахтангова в лице его директора Кирилла Крока, рискнувшего принять на легендарной сцене новый для себя коллектив. Такая уникальная возможность есть далеко не у каждого регионального театра. Мы сделали всё, чтобы эти гастроли состоялись. Какие впечатления останутся у зрителей в Москве, теперь зависит от вас", – сказала она артистам.

  

Первый день показов артисты откроют спектаклем по прозе Василия Шукшина "И разыгрались же кони в поле". В спектакле Максима Астафьева заняты все поколения труппы, в том числе и лауреат "Золотой маски", народный артист Георгий Обухов.

Во второй день москвичам представят комедию Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой". Режиссёр Алексей Логачев поставил по ней задорный спектакль с потрясающим актёрским ансамблем, изобретательными находками и стильным визуальным оформлением.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
23:57
Такой день. Наезд на мальчика в Бийске и новый глава Алтайского диагностического центра 0
23:24
Россиян предупредили о возросшем числе сайтов по продаже поддельных авиабилетов 0
22:53
Артисты алтайского театра драмы выступят на сцене Вахтанговского театра в Москве 0
22:22
Человек погиб при пожаре на заводе промышленного стекла в Новосибирске 0
21:52
Жёсткое столкновение фуры с легковым автомобилем произошло под Барнаулом 1
21:22
Иммунолог объяснил потребность во второй прививке от COVID-19 после прививки "Спутник V" 0
20:52
Мужчина дал пощёчину президенту франции Эммануэлю Макрону 3
20:18
Один человек погиб, двое пострадали в жёстком ДТП в Барнауле 7
19:52
Минтранс России предложил запретить тяжёлые электросамокаты на тротуарах 4
19:30
Алтайский край вошёл в топ-5 экологически чистых регионов России 0
19:12
Минздрав опроверг обязательную вакцинацию от COVID-19 в России 0
18:50
Главу Барнаула включили в топ-5 сибирского медиарейтинга 0
18:33
Владельца и капитана "Барракуды", попавшей в шторм на Оби в Барнауле в 2018 году, осудили 2
18:15
Алтайские промышленники планируют нарастить экспорт в Башкортостан 0
17:45
Водитель иномарки переехал мальчика в Бийске передними и задними колёсами 2
17:33
Неизвестный открыл стрельбу по подросткам возле школы в Волгоградской области 1
17:21
СК завёл уголовное дело против начальника отдела ГИБДД и его подчиненного в Алтайском крае 0
17:11
Мемориал Славы в Барнауле планируют газифицировать 0
16:55
Министр обороны России Шойгу пришёл с внезапной проверкой в военкомат 6
16:43
МЧС оштрафовало главу Бурятии за разведение костра во время противопожарного режима 4
16:31
В Алтайском крае допустили к работе 19 пляжей 2
16:08
Депутаты Азербайджана написали Путину из-за гибели Абдуллаева 16
15:53
Ещё 21 человек заболел коронавирусом в Горном Алтае 0
15:41
Вакаев назвал фейком "отравление мышьяком" собак в Барнауле 3
15:30
Почти 10 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 13
15:14
Новым главврачом диагностического центра может стать замминистра алтайского Минздрава 0
14:59
СК возбудил дело из-за травмирования девочки на карусели в Новоалтайске 0
14:46
В WhatsApp добавили функцию "флеш-звонков" 0
14:35
Ни холодно, ни жарко. Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе и на выходных? 1
14:22
На Алтае пенсионер зарубил знакомого из-за бытового конфликта 0
14:08
Пострадавшую в Барнауле на батуте девочку отключили от ИВЛ 9
13:54
Россиянам раскрыли секреты успешного инвестирования 0
13:41
Поисковики нашли останки бойца ВОВ из Алтайского края 0
13:28
Россиянка выбросила щенка с шестого этажа 11
13:13
И тапочки дадут. Кого будут забирать в вытрезвители и что там будут делать с пьяницами? 14
13:01
Биолог предупредил о новых засухах в Алтайском крае 3
12:47
В Горном Алтае директор магазина присвоил более 300 тысяч рублей с продажи телефонов 0
12:37
Дело обвиняемого во взятке депутата АКЗС направили в суд 4
12:25
Шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
12:13
Врач назвала лучший напиток во время диеты 1
12:01
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за май 2021 года 0
11:57
59 ДТП с участием детей случилось в Барнауле с начала года 0
11:39
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём социального работника 3
11:26
Штормовое предупреждение в Алтайском крае продлили до 14 июня 0
11:15
В Алтайском крае мужчина расплатился за покупку билетом "банка приколов" 1
11:03
"Ростелеком" представил свои продукты на алтайской ярмарке детских товаров 0
10:51
Бывший главный следователь Алтая возглавил ГСУ СК Подмосковья 1
10:40
На Алтае трое "друзей-лесорубов" незаконно спилили 20 берёз 0
10:27
В барнаульском парке "Изумрудный" создадут площадку для выгула собак 10
10:15
Ольга Бузова стала театральной актрисой 16

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.