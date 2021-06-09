Алексей Пушков предостерёг Байдена от "игры мускулами" на переговорах с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков предостерёг главу США Джозефа Байдена от "игры мускулами" на саммите с президентом России Владимиром Путиным.

"Будем надеяться, что 50 лет опыта, накопленного Байденом, ему подскажут, что не надо пытаться навязать Путину свои требования и условия... Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться "играть мускулами". У его собеседника они в любом случае крепче", – написал чиновник в Telegram.

Напомним, что встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов.

Ранее Байден заявил, что США хочет стабильных отношений с Россией, но страна готова отстаивать демократические ценности.