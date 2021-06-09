Подвоз воды организовали жителям Нового Спутника из-за плохого водоснабжения

Власти Барнаула начали подвоз воды для жителей посёлка Новый Спутник в связи с неудовлетворительным качеством холодного водоснабжения и отсутствием мер по решению проблемы со стороны управляющей организации "АлеТан", сообщает мэрия.
Специализированные автомобили будут расположены в будние дни по адресам:
- с 18:00 до 19:00 часов – по нечётной стороне ул. Смородиновой, напротив ул. Лимонной, 44;
- с 19:00 до 20:00 часов – по нечётной стороне ул. Смородиновой, напротив ул. Мятной, 43;
- с 20:00 до 21:00 часов – по нечётной стороне ул. Смородиновой, напротив ул. Анисовой, 44.
В выходные воду можно получить по этим же адресам в дневные часы:
- с 11:00 до 12:00 часов – по нечётной стороне ул. Смородиновой, напротив ул. Лимонной, 44;
- с 12:00 до 13:00 часов – по нечётной стороне ул. Смородиновой, напротив ул. Мятной, 43;
- с 13:00 до 14:00 часов – по нечётной стороне ул. Смородиновой, напротив ул. Анисовой, 44.
В горадминистрации добавили, что уточнить информацию можно по телефонам: 28-22-00 (диспетчерская барнаульского водоканала), 29-91-88 (единая дежурно-диспетчерская служба города) и 47-51-83 (администрация Индустриального района Барнаула).
Отметим, что жители микрорайона Новый Спутник уже не первый год испытывают проблемы с водоснабжением. Прошлым летом сообщалось, что из крана у людей течёт жёлтая вода с запахом канализации. Водопроводные сети в посёлке находятся в собственности у компании "АлеТан", которая, по словам собственников домов, вообще никак не реагирует на жалобы.
Комментарии
Зато улицы называются так, как будто там рай на земле: Анисовая, Лимонная, Мятная...