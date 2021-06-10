На заводе "Бочкари" улучшили производство безалкогольных напитков

На Бочкарёвском пивоваренном заводе провели День информирования. Это собрание по итогам шести месяцев реализации нацпроекта "Производительность труда". На встрече присутствовали руководители и работники завода, а также эксперты Регионального центра компетенций.

Основные направления деятельности завода – производство и продажа пива, кваса, лимонадов, энергетических напитков, питьевых, минеральных и лечебно-столовой воды. Пилотным потоком выбрали процесс производства безалкогольных напитков. Эксперты РЦК помогли рабочей группе завода проанализировать состояние потока, выявить слабые места, а также разработать план мероприятий по их устранению.

В результате предприятие всего за шесть месяцев сократило незавершённое производство с 842 до 502 тысяч рублей (на 40,38%), снизило время протекания процесса с 39,71 до 36,46 часа (на 8,2%) и нарастило выработку на линии розлива в стеклобутылку с 713 до 789 бут/чел.час (на 10,7%). Также на складе сырья внедрили ABC-анализ. Сократилось время переналадки линии розлива с 90 минут до 60 минут, разработан стандарт переналадки.

На итоговом совещании руководитель проектного офиса Оксана Дегтярёва обозначила цели на следующие 2,5 года участия в нацпроекте. Директор по производству Вадим Балахнин отметил эффективную работу экспертов РЦК и рабочей группы, рассказал о влиянии достигнутых результатов на развитие компании.

Директор также напомнил о важности постоянного развития в условиях высокой конкуренции и заинтересованности руководства компании в поддержании изменений и улучшений на производстве. За хорошую работу самых активных участников рабочей группы наградили грамотами и ценными подарками.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.