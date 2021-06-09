Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в нескольких регионах России, в том числе и в трёх сибирских, ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, на этой неделе температура может опуститься до -5 градусов в Омской области, до -2 градусов – в Томской и Иркутской областях. Алтайский край в этот список не попал.

По словам специалиста, неблагоприятные погодные условия будут продолжаться до 10-12 июня.

Отметим, что, по прогнозам портала Gismeteo, заморозков в Барнауле в ближайшие дни не ожидается.

Ранее биолог предупредил, что Алтайскому краю грозят новые засухи из-за опустынивания почвы и недостаточного финансирования мероприятий по лесовосстановлению.