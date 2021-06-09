В правительстве Алтайского края рассказали, где сильнее ударит паводок

Наиболее высокий риск подтоплений в настоящее время существует в барнаульском микрорайоне Затон, рассказал журналистам на пресс-конференции заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

"Это уже привычные проблемы, надеемся, что последствий не будет, – уточнил вице-премьер. – Несмотря на наш оптимизм, может быть повышение уровня воды в реках Чарыш, Ануй, Бия, Обь, Катунь".

По последним данным, в Затоне подтоплено 109 приусадебных участков. Всего за время паводка в регионе вода залила свыше 350 участков, 31 жилой дом и 21 участок дорог, отметил Степаненко.

Он уточнил, что в случае ухудшения ситуации на борьбу с паводком можно направить до 17 тысяч человек и до 5 тысяч единиц техники.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание, на котором обсудили текущую паводковую ситуацию в микрорайоне Затон и готовность ко второй волне. Мэр положительно оценил уровень подготовки к паводку. Он отметил, что сформирован необходимый запас медикаментов, продовольствия и питьевой воды.