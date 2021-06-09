Эксперт рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей

Пятидесяти тысяч рублей будет достаточно для многих видов микробизнеса, однако в дальнейшем потребуются дополнительные вложения для рекламы, перевозок и приобретения товаров. Об этом рассказал частный инвестор Фёдор Сидоров в беседе с ИА "Прайм".
По словам специалиста, на эту сумму можно, например, выращивать какую-либо сельскохозяйственную продукцию на своём участке и продавать её. Деньги в этом случае пойдут на покупку семян, удобрений, упаковки, логистику и транспортные расходы.
Кроме того, можно заняться бизнесом в сфере услуг: заботиться о питомцах во время отъезда хозяев, сдавать в аренду электроинструменты либо стать мастером по массажу, маникюру и педикюру.
Основатель криптосообщества "Рой-клуб" Владимир Мошкин рекомендовал инвестировать 50 тысяч рублей в цифровые активы. Это может быть не только криптовалюта, но и различные децентрализованные финансовые инструменты, токенизированные активы.
Ранее финансовый аналитик Артём Звездин назвал криптовалюту выгодной альтернативой доллару.
Комментарии
Вермикапостер можно собрать))) или улиток разводить
слово "продавать" нравится мне--а ВЫ сможете продать хоть что-то выйдя на улицу?
прокрипто валюту поржал, подержали 50 тыр отдайте нам , че мы зря электричество жгли...... ржу просто над криптокерами. Вот вам ЦБ и создаст ЛК с цифровым рублем, а будете плохо себя вести - заблокируют вместе с деньгами.
у нас не Китай,где по улицам колесницы с печёным картофелем разъезжают и продают его.Это когда бочка на колеснице и под ней костёр.
собственными глазами видел в Хунь-Чунь.