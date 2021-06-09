Эксперт рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей

Пятидесяти тысяч рублей будет достаточно для многих видов микробизнеса, однако в дальнейшем потребуются дополнительные вложения для рекламы, перевозок и приобретения товаров. Об этом рассказал частный инвестор Фёдор Сидоров в беседе с ИА "Прайм".

По словам специалиста, на эту сумму можно, например, выращивать какую-либо сельскохозяйственную продукцию на своём участке и продавать её. Деньги в этом случае пойдут на покупку семян, удобрений, упаковки, логистику и транспортные расходы.

Кроме того, можно заняться бизнесом в сфере услуг: заботиться о питомцах во время отъезда хозяев, сдавать в аренду электроинструменты либо стать мастером по массажу, маникюру и педикюру.

Основатель криптосообщества "Рой-клуб" Владимир Мошкин рекомендовал инвестировать 50 тысяч рублей в цифровые активы. Это может быть не только криптовалюта, но и различные децентрализованные финансовые инструменты, токенизированные активы.

Ранее финансовый аналитик Артём Звездин назвал криптовалюту выгодной альтернативой доллару.