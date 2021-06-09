Контракт в надёжных руках: как составить договор с деловыми партнёрами из другой страны

Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП предлагает помощь в подписании контракта с деловыми партнёрами из других стран. Всего за несколько дней эксперт международного уровня проведёт анализ шаблона контракта или составит его с нуля, учитывая специфику сделки. Услуга абсолютно бесплатная.

Контракт готов, но закрыты не все вопросы? Есть дополнительная услуга по его сопровождению. Специалисты будут работать с вами на всех этапах экспортного проекта – от оформления груза на таможне до получения вычета входного НДС. Вы получите поддержку во всех сложных моментах.

Чтобы получить услугу, звоните в центр поддержки экспорта по горячей линии 8-800-222-83-22 или приезжайте лично по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

Сайт