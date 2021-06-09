"Ростелеком" представил видеосервис Wink на алтайском молодёжном форуме АТР

"Ростелеком" принял участие в ХIII молодёжном образовательном форуме "Алтай. Территория развития" (АТР), который проходил с 31 мая по 5 июня на озере Ая Алтайского края.

Ежегодный форум АТР организован при поддержке правительства Алтайского края, молодёжных и предпринимательских сообществ. Мероприятие проходило в двух форматах – онлайн и офлайн – и собрало две тысячи участников из 79 регионов страны.

"Ростелеком" развернул на территории проведения форума две лаунж-зоны, на которых представил цифровой видеосервис с онлайн-кинотеатром Wink . Гости и участники отдыхали на мягких пуфах, заряжали смартфоны и узнавали по QR-коду о преимуществах и возможностях подключения Wink.

"Мы охотно участвуем и поддерживаем мероприятия, на которых собираются молодёжные лидеры, готовые выигрывать, побеждать и завоёвывать новые высоты. Наши услуги для тех, кто идёт в ногу со временем и активно пользуется IT-технологиями", – сказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Видеосервис Wink имеет эксклюзивное право на показ ряда международных футбольных матчей, бойцовских турниров, концертных программ и премьерных полнометражных фильмов, которые иногда выходят раньше, чем в кинотеатрах.

С мая этого года в Wink появилась новая услуга – "Обмен фильма", которая позволяет посмотреть фильм до 20 минут и бесплатно заменить его на другой в случае, если выбранная картина не понравилась. Фильм можно менять неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки. С 2020 года управлять видеосервисом Wink можно с помощью голосовых команд благодаря виртуальному ассистенту "Маруся" и умной колонке "Капсула" от Mail.Ru Group.

Получить консультацию по услуге или оставить заявку на подключение можно по номеру 8 800 1000 800.