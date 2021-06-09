Врач рассказала, почему опасно расчесывать комариные укусы

При расчёсывании комариного укуса возрастает вероятность инфицирования. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с каналом "Москва 24".

По её словам, особенно этот риск велик в жаркую погоду. Как итог, на месте обычной ранки может появиться большая рана с отёком и гнойной коркой.

"В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства", – добавила специалист.

Помимо этого, расчёсывание места укуса может вызвать аллергическую реакцию или спровоцировать отёк. Также специалист напомнила, что комары могут переносить инфекции. И если после укуса поднялась температура, то лучше обратиться к врачу.

Ранее доктор биологических наук и член Русского энтомологического общества Людмила Комарова в беседе с amic.ru рассказала, стоит ждать ли "комариного ада" в этом году и можно ли заразиться от насекомых какой-нибудь страшной инфекцией.