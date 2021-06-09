Губернатор назвал причину пожара в рязанской больнице

Пожар в реанимационном отделении в Рязанской областной больнице имени Семашко произошёл из-за возгорания аппарата ИВЛ, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Произошло возгорание аппарата ИВЛ, медсестра сначала пыталась его потушить, вторая медсестра подключилась", – сказал глава региона в эфире канала "Россия 24".

По его словам, одна медсестра получила ожоги первой и второй степени, другая – более лёгкой степени. Пострадавшую с сильными ожогами доставят на лечение в Москву.

Напомним, в ночь на 9 июня в Рязани в реанимационном отделении больницы имени Семашко произошёл пожар. В результате инцидента три человека погибли, восемь пострадали. Отмечалось, что погибшие находились в реанимации из-за осложнений после заражения коронавирусом.