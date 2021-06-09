В Барнауле отключат горячую воду в шести многоквартирных домах

С 9 часов 10 июня до 6 часов 11 июня в Барнауле перекроют горячую воду на улице Папанинцев. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

В компании уточнили, что под отключение попадают шесть многоквартирных домов. Это связано с проведением технического перевооружения двух центральных тепловых пунктов.

"Под кратковременное отключение, с 09:00 до 13:00 10 июня, также попадают один многоквартирный дом по улице Новороссийской и два административных здания по улицам Гущина и Воронежская", – уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, в Барнауле на время замены тепловых сетей перекрыли улицу Деповскую в районе пересечения с проспектом Строителей. Проезд будет недоступен до 24:00 14 июня. В это время будет закрыто движение транспорта в районе домов № 19-21.