10,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 10 407 – до 5 156 250 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+4124 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+852) и Московской области (+781). В Алтайском крае выявили ещё 61 случай ковида.
Выздоровели за весь период 4 761 899 человек, в том числе 9814 – за последние сутки.
Скончались ещё 399 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 124 895 летальных случаев.
Комментарии
Ну так это ожидаемо, все вполне естественно. Прививочная кампания в разгаре, народ прививается. Выработка коллективного иммунитета привитых идёт полным ходом.
Без прививок было бы под 30 т в день как в Европах или в Турции. Прививки не только предохраняют, но еще рвут цепочки заражения.
Ну это вы конечно загнули) сразу видно, вы не в теме. Они не только не предохраняют от заражения, но и не спасают от лёгкого течения болезни.
По всем регионам привитых заболевших кошмарное число, и не просто заболевших, но и подключённых к аппаратам ИВЛ.
9.06.2021 17:12
- гость -
По всем регионам привитых заболевших кошмарное число.
Зачем вы врёте, как сивый мерин? Всего 1% заболевших среди привитых, остальные это непривитые.
В Израиле привили почти всех и ноль заболевших, всё.
Гостю 17.02
Это вам по телевизору сказали, про Европу и Турцию?
Турки сами в шоке от того что у нас по телевизору про них говорят))
В Европе тоже от наших новостей офигевают))
9.06.2021 17:31
- гость -
Это вам по телевизору сказали, про Европу и Турцию?
Не собирайте чушь. Это данные всемирного мониторинга по короне за апрель, май. Можете туда заглянуть на досуге.
1%???
Вы федеральные каналы что ли смотрите? Вы умножать то не забывайте озвученные вам " официальные" цифры.
Хотя, про умножать вам ещё не говорили на сколько. Рано еще
9.06.2021 17:35
- гость -
Вы федеральные каналы что ли смотрите?
Мне хватает интернета. Все данные по заболевшим здесь приводятся.
9.06.2021 17:35
- гость -
Если привитые иногда заболевают (известно же, что ни одна вакцина не дает 100% защиты, и не только от ковида), то непривитые заражаются массово.