10,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 10 407 – до 5 156 250 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+4124 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+852) и Московской области (+781). В Алтайском крае выявили ещё 61 случай ковида.

Выздоровели за весь период 4 761 899 человек, в том числе 9814 – за последние сутки.

Скончались ещё 399 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 124 895 летальных случаев.