Врач рассказал, при какой болезни нельзя ходить в баню

Поход в баню может привести к острому приступу глаукомы, заявил офтальмолог Дмитрий Дементьев.

В эфире канала "Россия 1" он отметил, что глаукома – страшная вещь, которая ведёт к потере зрения "практически мгновенно". А потому людям с этим недугом или анатомическим сужением внутриглазных параметров лучше баню не посещать, заключил врач.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников призывал отказаться от похода в баню при похмелье. В противном случае, по его словам, можно потерять сознание, а то и "окочуриться".