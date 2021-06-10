Гоньба черноводная. Как в пригороде Барнаула люди вынуждены радоваться даже грязной воде

У жителей Гоньбы (посёлок в черте Барнаула) уже третий месяц серьёзные перебои с водоснабжением. А если вода и появляется в кранах, то грязная и с дурным запахом. Жители рассказывают, что её качество и раньше оставляло желать лучшего. Но этой весной ситуация стала практически катастрофической. В апреле Роспотребнадзор провёл в Гоньбе проверку и подтвердил, что местной водой опасно даже мыться, а не то что пить. Теперь гоньбинцы стучатся в двери всех ведомств, пытаясь решить проблему. Почему вода в Гоньбе стала чёрной, что собираются делать власти и почему жители уже не верят чиновникам, читайте в материале amic.ru.

Грязь и песок

Весна 2021 года стала для Гоньбы временем беспрерывных коммунальных аварий. Порой люди оставались без воды на целый день. А когда, наконец, повреждение устраняли, из крана бежала смесь грязи и песка. Терпение сельчан лопнуло во время майских праздников, когда из-за очередной поломки насосов они остались без воды на двое суток.

"На майские праздники у нас в Гоньбе был настоящий бунт. Люди попросту не понимали, почему они в праздники вынуждены сидеть без воды. Без жизненно необходимого ресурса", – подчёркивает местная жительница Елена.

Ремонт затянулся не из-за праздников, как можно было бы подумать, а потому что сети в посёлке бесхозные. Управляющей компании в Гоньбе нет, поэтому на ремонт уходит больше времени. Сообщение об аварии поступает в мэрию, а те за отдельную плату нанимают "Росводоканал", чтобы устранить поломку.

До апреля 2020 года сети по договору аренды обслуживала УК "Научный городок". Но срок соглашения вышел, и продлевать его городская администрация не стала – сочла, что компания не справлялась с поставленными задачами. Новую же ресурсоснабжающую организацию власти пока не нашли.

Водоканал всё же заменил насосы в майские праздники, но ни напора не добавилось, ни вода чище не стала. Местные жители с отчаянием делятся с журналистами "красивыми" фото и видео жижи, которая бежит у них и кранов, и комков грязи, оседающей на фильтрах. Теперь такая картина в Гоньбе – привычное дело.

"Конечно, мы эту воду не пьём. Заказываем бутыли. Такое ощущение, что машины доставки из Гоньбы сейчас вообще не выезжают. Хотя у кого-то нет выбора: пьют из-под крана. А потом, простите, с унитаза не слазят. Или ещё что похуже. У знакомой вот камень в почках нашли... Приходится пользоваться этой водой при стирке и мыться ею же. У меня лицо от этого постоянно красное: кожа сухая и раздражённая. Страшно смотреть, как в белую ванну бежит грязь и песок", – в отчаянии рассказывает Елена.

Её соседка Ирина добавляет, что очень переживает за свой отопительный котёл. Если он сломается из-за "примесей", которые содержатся в воде, ремонт обойдётся в несколько тысяч (а то и десятков тысяч) рублей.

По словам Елены, старый проверенный способ "спустить воду" здесь тоже не работает: чтобы жидкость хотя бы с виду пошла чистая, кран придётся держать открытым не меньше суток.

Опасно для здоровья

В апреле 2021 года жители добились, чтобы с проверкой в Гоньбу приехали специалисты Роспотребнадзора. Эксперты взяли пробу воды на одном из водозаборов, в жилом доме, а также в местной школе. Оказалось, что по мутности вода нигде не соответствует гигиеническим нормативам. Специалисты обнаружили высокое содержание примесей: марганца, железа и сероводорода. Пить такую воду, и даже мыться ею, попросту опасно для здоровья.

А в школе, следует из заключения Роспотребнадзора, вода не прошла проверку ещё и по микробиологическим показателям. Местные этому не удивились: по их словам, школьники в Гоньбе очень часто болеют. Родители уверены: причина в воде, которой в образовательном учреждении моют посуду.

Копия заключения Роспотребнадзора есть в распоряжении редакции.

Обещали одно, а по факту – другое

Мутная жижа вместо воды в Гоньбе – это, к сожалению, закономерность, уверен председатель местного ТОС Александр Смелов. Посёлок разрастается, а система водоснабжения устарела и уже просто не справляется.

Всего в посёлке три скважины, три глубинных насоса и две водонапорных башни с накопительными ёмкостями. Объём первой – 15 "кубов", второй – 25. В посёлке же сейчас уже больше 600 домов. Выходит, что все они вынуждены делить как-то между собой эти 40 кубометров воды, объясняет председатель ТОС. А так как ежегодно Гоньба "прирастает" новыми домами, расход воды тоже увеличивается.

"40 куб. м – это, грубо говоря, трём домам на месяц хватит. А тут нас 600 домов. Насосы за ночь башни закачают. Вся Гоньба утром встала, умылась – и воды больше нет", – добавляет Елена.

Первые тревожные звоночки появились ещё пару лет назад, вспоминает Смелов. "Странный" запах ила вода здесь имела всегда. Но в 2018 году ослабел напор, особенно заметно это стало в сезон полива огородов. Правда, тогда с этими проблемами местные жители даже научились мириться, отмечает председатель. Всё рассчитывали, что скоро водопроводную сеть будут реконструировать и расширять.

По крайней мере, это было запланировано в программе развития инженерной инфраструктуры городского округа. Согласно документу, в 2022-2023 годах в посёлке должны были появиться новые заглубленные резервуары увеличенного объёма, система очистки и новые трубы. С новыми баками воды бы точно хватило всем, считают жители.

На этот же документ ссылаются и различные ведомства в ответ на обращения жителей. Мол, Гоньба в программе развития есть, а потому переживать вам не о чем. Придёт время, и построят новую инфраструктуру.

Но на самом деле власти лукавят, уверен Смелов. По его словам, за два года мэрия "подкорректировала" программу. И нынешний вариант отличается от первоначального:

"Изначально по документам у нас должны были до 2025 года построить новые заглубленные резервуары для воды, установить систему очистки и проложить новые сети. И вот в 2021 году, когда с водой совсем стала беда, я смотрю эту программу: а там уже нет никаких резервуаров. Осталась только система очистки и частичная перекладка труб", – объясняет Смелов.

По словам председателя, в администрации ему объяснили, что деньги, которые предназначались для Гоньбы, решено направить в посёлок Лесной Индустриального района. Мол, там проблема с водой куда серьёзнее.

Это amic.ru подтвердили и в мэрии. Председатель городского комитета по энергоресурсам и газификации Александр Кощеев рассказал, что такое решение было вынужденным: у жителей Лесного есть риск остаться совсем без воды. А Гоньбе это пока не грозит, поэтому программу реконструкции частично сократили.

В Гоньбе уверены: от "сокращённого" плана работ не будет никакого толку. По словам Смелова, проблема в том, что ёмкости для воды слишком маленькие, и после того, как вода израсходована, насосы начинают всасывать грязь и песок. И эта жижа, во-первых, бежит из кранов сельчан, а во-вторых, выводит из строя сами насосы. Такой вот замкнутый круг.

"Зачем нам эта система очистки нужна, если воды в баках по-прежнему не будет? Эти дорогостоящие новые фильтры забьются махом. Получится, что опять деньги бюджетные на ветер выбросят. Надо, как они и планировали изначально, заглубленные резервуары большой ёмкости ставить, чтобы воды хватало всем. А потом уже и об очистке думать", – уверен Смелов.

Жители Гоньбы мечтают, чтобы их сети взял на контроль барнаульский водоканал. С обидой вспоминают, что весной 2020 года компания заключила с мэрией концессионное соглашение, по которому забрала себе сети в семи пригородных посёлках Барнаула. Гоньбы в списке не оказалось. Людей не пугает, что водоканал увеличит тариф на воду, – здоровье дороже.

"Готовы пойти на всё"

В администрации Барнаула уверяют, что не собираются бросать жителей Гоньбы на произвол судьбы. И винят в сложившихся проблемах предыдущую управляющую компанию. "Научный городок" просто не "потянул" тот объём работы, который должен был выполнять, отмечают в мэрии.

"Не буду отрицать, что проблемы есть. Сегодня в пригороде Барнаула остаётся ряд посёлков, где давление воды не соответствует нормативам и есть большие вопросы к её качеству. "Научный городок" долгое время эксплуатировал сети в Гоньбе, но не реализовывал свои полномочия. Мы ищем решение проблемы. И уже некоторое время реализуем необходимые мероприятия из бюджета города. В Гоньбе в 2017 году построили 2 км новых водопроводных сетей и провели реконструкцию одного из водозаборов. Я считаю, что мы всё равно придём к тому, чтобы потребности жителей были удовлетворены", – объяснил Кощеев.

По его словам, сейчас главное для администрации – найти компанию, которая возьмёт под своё крыло водопроводные сети в Гоньбе. Специалисты мэрии, подчеркнул Кощеев, уже готовят документы, чтобы провести конкурс. Власти надеются, что новый хозяин у сетей появится уже к началу 2022 года. И намекают, что самые большие шансы победить в конкурсе – как раз у "Росводоканала". Администрация успела даже обсудить со специалистами компании ситуацию в Гоньбе: и те, вроде как, готовы стать инвестором в посёлке.

Но местных жителей слова не успокаивают: они ждут реальных дел. У людей в Гоньбе есть яркий антипример – соседняя Казённая Заимка, объясняет Елена. Там серьёзные проблемы с водой тянулись больше семи лет, а реконструкцией местного водозабора администрация занялась только сейчас. В Гоньбе так долго ждать не намерены. "У нас тут ещё в мае люди готовы были на всё пойти, чтобы добиться воды", – рассказывает местная жительница. И добавляет, что в посёлке готовы даже митинговать (исключительно по согласованию с властями), ведь жить без воды невозможно.