Как гардеробы в театре. Шойгу пообещал модернизировать все военкоматы в России

Министр обороны России Сергей Шойгу обещал сделать российские военкоматы образцовыми и современными. По словам главы ведомства, они сродни гардеробным в театрах и текущее их состояние оставляет желать лучшего.

Как он заявил в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей, военные комиссариаты и пункты отбора во всех регионах страны необходимо привести в порядок. В связи с этим он объявил о запуске соответствующего проекта.

"Предлагаю дать старт этому большому мероприятию – приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", – цитирует его слова РИА Новости.

При этом министр обороны, обращаясь к губернатору Тверской области, уточнил, хватит ли региону года "на реализацию, а не на разработку проекта". На что Руденя обещал уложиться в более короткие сроки.

"Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу", – пошутил Шойгу.

Напомним, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу устроил внезапную проверку одного из московских военкоматов, в котором ему якобы не отвечали на электронную почту. Глава ведомства отчитал сотрудников а отсутствие необходимого оборудования – компьютеров, которые необходимы в современных призывных пунктах.