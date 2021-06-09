1,5 млн жителей Алтайского края сделали тест на коронавирус

Свыше 1,5 млн жителей Алтайского края прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. По данным утро 9 июня, соответствующие анализы сделали 1 501 820 человек.

266 388 жителей региона поставили прививку от ковида. Из них 216 172 человека поставили оба компонента, 50 216 – только один, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Алтайский край уже поступило свыше 302 тысяч комплектов вакцины. По данным Минздрава, пункты вакцинации организованы во всех муниципальных образованиях.

В конце мая первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак" от центра имени Чумакова поступила в Алтайский край. Теперь в регионе используют три вида вакцин от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывают выполнить уже к сентябрю.

Однако по словам заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко, исходя из существующей динамики вакцинации, от ковида к осени не успеют привить даже 700 тысяч человек. При этом недостатка вакцины в Алтайском крае не наблюдается, заверил представитель региональных властей.